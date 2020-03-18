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Нясіце брэжы, або Гаворым па-нашаму!
18.03.2020 10:22 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Даже не так: гуворымо пу-нашому! Не секрет, что каждый населенный пункт Каменетчины богат своей самобытной речью, везде встречаются интересные слова, на которые многие из нас не обращают внимания, считая их «деревенскими», простыми… А ведь это – уникальное богатство, еще не изученное и требующее сбора и сохранения.
А
Абла́ханы – одетый как попало
Абыякы́й – какой-нибудь
Андара́к – льняная или шерстяная юбка, сзади сильно присборенная
Андэ́к – индюк
Арги́ня – бот. георгина
Б
Ба́бка – гриб-подберёзовик
Бабу́ля – обрядовый персонаж, женщина, которая помогает и показывает, как правильно 1-й раз купать и ухаживать за младенцем (но не свекровь или мама!). Обычно это или дальняя родственница рода или женщина, которой доверяет сама мать ребёнка, и которая уже вышла из детородного возраста.
Багно́ – болото
Бады́лле – бурьян
Байтало́ха – книга с несерьёзным чтивом, бульварщина
Баламу́та – человек, создающий проблемы на пустом месте, себе на уме, а толку никакого
Балваны́ – большой картофель для блинов
Балбату́н – многоговорящий человек, балабол
Балён – воздушный шар
Бали́я – большая ёмкость для жидкости, бочка с низкими бортами
Ба́лцюг – поезд
Ба́лька – деревянная жёрдочка на печке для подвешивания на досушку трав, колбас, грибов
Балю́ра – большая глубокая лужа
Баля́сики – штакетник
Банду́ра – любая большая вещь
Ба́пка – металлическое приспособление для клепания косы, тяпки
Бара́ныця – выделанная овечья шкура вместе с шерстью для пошива кожухов
Басэт’ля – крупное, толстое лицо
Ба’хаты (бахути’ты) — стучать
Бах(у)ти’ты –пахнуть
Баху́р – маленький ребёнок в период максимального озорства
Беста́рка – маленькая телега
Би́ганка – расстройство желудка. Пример: «Биганка напала»
Би́гом йидэ́, би́гом поби́гла – быстрая ходьба с переходом на галоп
Биркулё́з – лёгочная хворь туберкулёз
Бия́нка – прибор для взбивания масла ручным способом
Блискавэ́ця – молния, зарница
Блюва́ты рвэ – рвота
Бля́ха – лист жести или жестеподобного (кровельного) материала, противень для хлебовой печи
Бо́быхи – внутренности распотрошенной домашней скотинки
Бо́вдур – балбес
Бо́вт – длинная жердь для управления лодкой, ею отталкиваются от дна
Бода́й-но – используется в контексте подтверждения какой-либо информации: так оно и есть, конечно же
Бом — молчун
Бо́рт – пчелиный улей
Бо’цюн -аист
Бра́скаты – греметь
Бра́тысь за грудкы́ – драться
Бри́ск – староеврейское название соседнего райцентра – Брест
Бру́к – мощённая камнем дорога
Брукавэ́шка – голова
Брывэ́рыя (бро’вар)– беспорядок
Бры́лы – вывернутые, в процессе распашки земли, корни травы, распаханная целина
Брэнд’ыты – нести
Брэ́жы – кружева
Бряскоти́ты вёдрамы – греметь вёдрами
Бубо́ны – помпоны
Бу́дэ – хватит
Буй’мэ – правда, точно(употреблялось в д.Николаево)
Бу́лён – картофельный суп с мясом и шкварками
Було́то – болото, пастбище с водопоем
Бу́сак – багор
Бу́сён – аист. Пример: «Бусни прылитылы»
Бу́снявка – гнездо аиста
Бут — глупец
Быру́лька – палочка вместо «гузiка»
Бырэ́мне – охапка, вязка дров
Бы́тка – большой тёплый платок в клетку, который носился поверх одежды
Бытле́й – ящик, оклеенный промасленной бумагой, с передвигающимися внутри фигурками, обязательно с подсветкой, батлейка. С бытлеем колядовали мальчики.
Бы́ты «лы́сого» – вид танца с выстукиванием каблуками и периодическим волочением носка
Быч – короткая палка с длинной верёвкой для погони скота, лошади в телегe
Бычкува’ты — запихивать
Бэ́дрык – насекомое божья коровка, красивый и полезный такой жучок, относящийся к Сoccinellidae
Бэ́ло – спинка (изголовье) у кровати
Бэ́лызна – постельное бельё
Присылайте известные вам слова на адреса: nk@kamenec.by и filosof_vera@mail.ru или сообщайте по телефону 2-12-63. Не дадим бесследно исчезнуть уникальному языку наших предков! Создадим уникальный словарь лексики Каменетчины вместе!
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Даже не так: гуворымо пу-нашому! Не секрет, что каждый населенный пункт Каменетчины богат своей самобытной речью, Сообщение Нясіце брэжы, або Гаворым па-нашаму!...
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