Нясіце брэжы, або Гаворым па-нашаму!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Даже не так: гуворымо пу-нашому! Не секрет, что каждый населенный пункт Каменетчины богат своей самобытной речью, везде встречаются интересные слова, на которые многие из нас не обращают внимания, считая их «деревенскими», простыми… А ведь это – уникальное богатство, еще не изученное и требующее сбора и сохранения.

А

Абла́ханы – одетый как попало

Абыякы́й – какой-нибудь

Андара́к – льняная или шерстяная юбка, сзади сильно присборенная

Андэ́к – индюк

Арги́ня – бот. георгина

Б

Ба́бка – гриб-подберёзовик

Бабу́ля – обрядовый персонаж, женщина, которая помогает и показывает, как правильно 1-й раз купать и ухаживать за младенцем (но не свекровь или мама!). Обычно это или дальняя родственница рода или женщина, которой доверяет сама мать ребёнка, и которая уже вышла из детородного возраста.

Багно́ – болото

Бады́лле – бурьян

Байтало́ха – книга с несерьёзным чтивом, бульварщина

Баламу́та – человек, создающий проблемы на пустом месте, себе на уме, а толку никакого

Балваны́ – большой картофель для блинов

Балбату́н – многоговорящий человек, балабол

Балён – воздушный шар

Бали́я – большая ёмкость для жидкости, бочка с низкими бортами

Ба́лцюг – поезд

Ба́лька – деревянная жёрдочка на печке для подвешивания на досушку трав, колбас, грибов

Балю́ра – большая глубокая лужа

Баля́сики – штакетник

Банду́ра – любая большая вещь

Ба́пка – металлическое приспособление для клепания косы, тяпки

Бара́ныця – выделанная овечья шкура вместе с шерстью для пошива кожухов

Басэт’ля – крупное, толстое лицо

Ба’хаты (бахути’ты) — стучать

Бах(у)ти’ты –пахнуть

Баху́р – маленький ребёнок в период максимального озорства

Беста́рка – маленькая телега

Би́ганка – расстройство желудка. Пример: «Биганка напала»

Би́гом йидэ́, би́гом поби́гла – быстрая ходьба с переходом на галоп

Биркулё́з – лёгочная хворь туберкулёз

Бия́нка – прибор для взбивания масла ручным способом

Блискавэ́ця – молния, зарница

Блюва́ты рвэ – рвота

Бля́ха – лист жести или жестеподобного (кровельного) материала, противень для хлебовой печи

Бо́быхи – внутренности распотрошенной домашней скотинки

Бо́вдур – балбес

Бо́вт – длинная жердь для управления лодкой, ею отталкиваются от дна

Бода́й-но – используется в контексте подтверждения какой-либо информации: так оно и есть, конечно же

Бом — молчун

Бо́рт – пчелиный улей

Бо’цюн -аист

Бра́скаты – греметь

Бра́тысь за грудкы́ – драться

Бри́ск – староеврейское название соседнего райцентра – Брест

Бру́к – мощённая камнем дорога

Брукавэ́шка – голова

Брывэ́рыя (бро’вар)– беспорядок

Бры́лы – вывернутые, в процессе распашки земли, корни травы, распаханная целина

Брэнд’ыты – нести

Брэ́жы – кружева

Бряскоти́ты вёдрамы – греметь вёдрами

Бубо́ны – помпоны

Бу́дэ – хватит

Буй’мэ – правда, точно(употреблялось в д.Николаево)

Бу́лён – картофельный суп с мясом и шкварками

Було́то – болото, пастбище с водопоем

Бу́сак – багор

Бу́сён – аист. Пример: «Бусни прылитылы»

Бу́снявка – гнездо аиста

Бут — глупец

Быру́лька – палочка вместо «гузiка»

Бырэ́мне – охапка, вязка дров

Бы́тка – большой тёплый платок в клетку, который носился поверх одежды

Бытле́й – ящик, оклеенный промасленной бумагой, с передвигающимися внутри фигурками, обязательно с подсветкой, батлейка. С бытлеем колядовали мальчики.

Бы́ты «лы́сого» – вид танца с выстукиванием каблуками и периодическим волочением носка

Быч – короткая палка с длинной верёвкой для погони скота, лошади в телегe

Бычкува’ты — запихивать

Бэ́дрык – насекомое божья коровка, красивый и полезный такой жучок, относящийся к Сoccinellidae

Бэ́ло – спинка (изголовье) у кровати

Бэ́лызна – постельное бельё

Присылайте известные вам слова на адреса: nk@kamenec.by и filosof_vera@mail.ru или сообщайте по телефону 2-12-63. Не дадим бесследно исчезнуть уникальному языку наших предков! Создадим уникальный словарь лексики Каменетчины вместе!