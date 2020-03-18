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В Бресте может появиться скамейка Эдуарда Ханка

18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские предприятия и горожане поддержали акцию «Именная скамейка». Суть проекта, предложенного председателем горисполкома Александром Рогачуком, в том, что каждый желающий, будь то юридическое лицо или простой житель Бреста, сможет увековечить себя, выгравировав название предприятия, организации или свое имя на специальных табличках, которыми украсят все лавочки вдоль новой аллеи в Городском саду.

В Бресте может появиться скамейка Эдуарда Ханка

Автор фото: evge-chesnokov.gallery.ru

Как рассказали в «Брестском спецпредприятии», которое занимается изготовлением этих скамеек, уже подали 23 заявки от юридических лиц и пять заявок от граждан. В числе проявивших интерес к инициативе известный советский и белорусский композитор Эдуард Ханок, который провел в городе над Бугом детские и юношеские годы. Скамейка в честь этого музыканта вполне может стать достопримечательностью, излюбленным местом свиданий.

По проекту на аллее планируют установить около 20 лавочек и 10 урн, но, если желающих увековечить себя будет больше, благоустройство Городского сада продолжится, в нем достаточно места еще для не одной аллеи.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестские предприятия и горожане поддержали акцию «Именная скамейка». Суть проекта, предложенного председателем горисполкома Александром Рогачуком, в том, что...
 
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