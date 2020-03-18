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В Бресте может появиться скамейка Эдуарда Ханка
18.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестские предприятия и горожане поддержали акцию «Именная скамейка».
Автор фото: evge-chesnokov.gallery.ru
Как рассказали в «Брестском спецпредприятии», которое занимается изготовлением этих скамеек, уже подали 23 заявки от юридических лиц и пять заявок от граждан. В числе проявивших интерес к инициативе известный советский и белорусский композитор Эдуард Ханок, который провел в городе над Бугом детские и юношеские годы. Скамейка в честь этого музыканта вполне может стать достопримечательностью, излюбленным местом свиданий.
По проекту на аллее планируют установить около 20 лавочек и 10 урн, но, если желающих увековечить себя будет больше, благоустройство Городского сада продолжится, в нем достаточно места еще для не одной аллеи.
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Брестские предприятия и горожане поддержали акцию «Именная скамейка». Суть проекта, предложенного председателем горисполкома Александром Рогачуком, в том, что...
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