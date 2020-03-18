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Власти продлили госрегулирование цен на сахар до конца года
Источник материала: Tut.by
В Беларуси до конца этого года — с 31 марта до 31 декабря — продлили госрегулирование цен на белый кристаллический сахар. Это решение
Напомним, власти могут регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить.
Предельную минимальную розничную цену на сахар белый кристаллический в 1,5 рубля на 90 дней
Также установлены предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.
В МАРТ
«Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке, — отмечают в ЕЭК. — Введение этой меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на указанный продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей».
Решение ЕЭК помогает закрепить этот экономический эффект, сообщается на сайте организации.
«Следует отметить, что введение Республикой Беларусь временного государственного регулирования цен на сахар не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом», — говорят в ЕЭК.
Что было с ценами до госрегулирования
До введения госрегулирования с 1 октября прошлого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал
В МАРТ ранее отмечали, что отпускные цены на сахар на внутреннем рынке выше, чем на внешнем. В результате убыток формируется за счет экспорта. При этом в России килограмм белорусского сахара стоит от 0,85 до 1,1 белорусского рубля в пересчете, а в Беларуси — 1,5 рубля, отмечают в ведомстве.
Тем временем в России
Что хотят предпринять власти, чтобы решить вопросы в сахарной отрасли
Тем временем власти
Так, в 2018 году производители и поставщики сахара выделили для торговли вознаграждения на общую сумму 6,1 млн рублей (2,9% стоимости поставленного сахара), а в 2019 году — 7,5 млн рублей (4,2% стоимости поставленного сахара). Из них 1,5 млн, или 3,8%, пришлись на октябрь-декабрь, когда МАРТ уже ввел ценовое регулирование на сахар. В ведомстве отмечают, что в зависимости от объема поставки и условий оплаты размер вознаграждений для торговли составляет от 1 до 9% от стоимости поставленного сахара.
Какая ситуация с экспортом и импортом сахара
В январе-октябре 2019 года производство сахара увеличилось на 9,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года,
В том же январе-октябре импорт вырос на 26,3%, а экспорт снизился на 30%. Вдобавок население стало потреблять меньше сахара и чаще покупать импортный. За январь-сентябрь прошлого года сахара было продано на 11,4% меньше, чем за тот же период 2018-го, а удельный вес отечественного сахара снизился на 8 процентных пунктов и составил 85,7%.
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В Беларуси до конца этого года - с 31 марта до 31 декабря - продлили госрегулирование цен на белый кристаллический сахар. Это решение согласовала коллегия ЕЭК.
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