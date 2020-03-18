Власти продлили госрегулирование цен на сахар до конца года

Источник материала: Tut.by

В Беларуси до конца этого года — с 31 марта до 31 декабря — продлили госрегулирование цен на белый кристаллический сахар. Это решение согласовала коллегия ЕЭК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, власти могут регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить.

Предельную минимальную розничную цену на сахар белый кристаллический в 1,5 рубля на 90 дней ввели с 1 октября 2019 года. Затем с 1 января этого года ввели регулирование еще на 60 дней — до 1 марта. Торговые сети не могут продавать его дешевле этой суммы.

Также установлены предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

В МАРТ поясняли ранее, что необходимость введения временного регулирования цен на сахар была вызвана «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж».

«Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке, — отмечают в ЕЭК. — Введение этой меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на указанный продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей».

Решение ЕЭК помогает закрепить этот экономический эффект, сообщается на сайте организации.

«Следует отметить, что введение Республикой Беларусь временного государственного регулирования цен на сахар не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом», — говорят в ЕЭК.

Что было с ценами до госрегулирования

До введения госрегулирования с 1 октября прошлого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал исчезать из продажи. Сейчас по-прежнему его почти нет на полках магазинов. Напомним, в прошлом году в Беларуси выявляли сахар из России, который не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по качеству и безопасности.

В МАРТ ранее отмечали, что отпускные цены на сахар на внутреннем рынке выше, чем на внешнем. В результате убыток формируется за счет экспорта. При этом в России килограмм белорусского сахара стоит от 0,85 до 1,1 белорусского рубля в пересчете, а в Беларуси — 1,5 рубля, отмечают в ведомстве.

Тем временем в России намерены нарастить экспорт как в ЕАЭС, в который входит наша страна, так и за его пределы.

Что хотят предпринять власти, чтобы решить вопросы в сахарной отрасли

Тем временем власти придумали , как сахарным заводам снизить минимальную отпускную цену. МАРТ хочет запретить производителям и поставщикам социально значимых товаров выплачивать организациям торговли бонусы за продвижение этих товаров в те периоды, когда на них установлено государственное регулирование цен. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение. Такое нововведение вызвано ситуацией в сахарной отрасли. В ведомстве подсчитали, что, несмотря на растущие бонусы торговле от производителей, продажи сахара в стране падают, выручка и рентабельность тоже уменьшаются, а белорусский сахар в России при этом стоит почти в два раза дешевле, чем в Беларуси.

Так, в 2018 году производители и поставщики сахара выделили для торговли вознаграждения на общую сумму 6,1 млн рублей (2,9% стоимости поставленного сахара), а в 2019 году — 7,5 млн рублей (4,2% стоимости поставленного сахара). Из них 1,5 млн, или 3,8%, пришлись на октябрь-декабрь, когда МАРТ уже ввел ценовое регулирование на сахар. В ведомстве отмечают, что в зависимости от объема поставки и условий оплаты размер вознаграждений для торговли составляет от 1 до 9% от стоимости поставленного сахара.

Какая ситуация с экспортом и импортом сахара

В январе-октябре 2019 года производство сахара увеличилось на 9,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года, отмечали ранее в МАРТ. Но несмотря на увеличение объемов производства, импорт сахара в Беларусь растет, а экспорт — снижается, пояснили в ведомстве.

Что происходит с ценами на белорусский сахар: сколько он стоит у нас, а сколько — в России

В том же январе-октябре импорт вырос на 26,3%, а экспорт снизился на 30%. Вдобавок население стало потреблять меньше сахара и чаще покупать импортный. За январь-сентябрь прошлого года сахара было продано на 11,4% меньше, чем за тот же период 2018-го, а удельный вес отечественного сахара снизился на 8 процентных пунктов и составил 85,7%.