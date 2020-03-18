Здание часовни XIX века в Витебске продано на аукционе за 57 тыс. руб.

Объект привлек рекордное для аукционов "Витебскоблимущества" за последние 20 лет количество участников: интерес к нему проявили 14 потенциальных покупателей, сообщает БЕЛТА .

Победителя удалось выявить на 68 шаге аукциониста.

Новым собственником стала частная компания из областного центра, которая специализируется на инженерном сопровождении строительной деятельности.

Здание планируется реконструировать под офисное помещение, при этом владелец намерен полностью сохранить архитектурную форму и цветовую гамму.

Часовню построил в 1859 году витебский землевладелец Степан Дунин-Слепцов. В 1939 году здание реконструировали и надстроили второй этаж. До недавнего времени объект находился на балансе Витебского государственного университета им. П.Машерова.

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