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В Беларуси из-за коронавируса изменится работа поликлиник

18.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Поликлиники Беларуси примут дополнительные меры для защиты населения от COVID-19. Соответствующая информация содержится в новом приказе Министерства здравоохранения республики.

Дополнительные меры в белорусских поликлиниках на время борьбы с вирусом предусмотрены приказом «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» от 16 марта 2020 года.

Согласно документу, поликлиники Беларуси теперь организуют работу, приоритетно оказывая медицинскую помощь на дому пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями (максимально будет привлечен средний медперсонал).

«(Поручено) обеспечить выдачу выписок из медицинских документов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения электронном формате, организовать выписку рецептов пациентам с хронической патологией и доставку их по месту проживания пациента», — отмечается в приказе Минздрава.

Для людей с повышенной температурой в поликлиниках организуют отдельный вход. Рекомендуется перепрофилировать для их приема отделения дневного пребывания, организовать на их месте инфекционные отделения. При этом отмечается, что всех медиков обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

«(Рекомендуется) ограничить с учетом имеющихся возможностей плановые мероприятия по диспансеризации населения (…), плановую вакцинацию взрослого и детского населения, проведение скрининговых мероприятий (…), оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, оказание плановой стоматологической помощи», — сказано в документе.

Утвержден приказом и перечень больниц в регионах и Минске для оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19 и контактам первого и второго уровня. К слову, работникам организаций здравоохранения на этот период предусмотрены надбавки.

 
Теги: Минск
 
 
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Поликлиники Беларуси примут дополнительные меры для защиты населения от COVID-19. Соответствующая информация содержится в новом приказе...
 
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