Каждый день про безопасность

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежедневные встречи начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максима Баско продолжаются в трудовых коллективах и сельских сходах.

Специалист МЧС знакомит граждан с примерами пожаров и гибелью на них людей на территории района и области.

Важным акцентом отмечает, что в большинстве случаев пожары происходят по причине безалаберного отношения самого человека, напоминает, что электропроводка в домовладении должна находиться в исправном состоянии, что курение в постели и даже просто в домовладении увеличивает риск возникновения пожара в 7 раз, также рекомендует присутствующим установить АПИ в своих домовладениях.

Чтобы граждане понимали о серьезности, важности и нужности данного прибора Максим Баско рассказывает интересные случаи спасения людей благодаря сработке автономного пожарного извещателя.

Выполнить простые правила безопасности в силах каждого гражданина, и только сам человек может предупредить чрезвычайную ситуацию, убеждены спасатели.

В заключении встречи, главный спасатель района напоминает правила использования первичных средств пожаротушения и по традиции отвечает на вопросы присутствующих.



















