Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Рекордным обвалом белорусского рубля к евро и доллару открылись торги. Биткойн -42.51

Курс доллара подскочил на 0,0607 BYN до 2,4280 BYN/USD. Это существенно выше предыдущего исторического максимума.

С начала марта стоимость доллара выросла уже почти на 19 копеек.

Курс евро рванул вверх на 0,0424 BYN до 2,6759 BYN/EUR. Евро всего на 0,0009 BYN оказался выше предыдущего исторического максимума, который был установлен на торгах 9 марта.

С начала месяца стоимость европейской валюты поднялась почти на 21 копейку.

Курс российского рубля упал на 0,0268 BYN до 3,1645 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 5211.43$ (-42.51);

Bitcоin Cash/ВСС – 179.57$ (-0.01);

Litecoin − 33.7$ (-0.84);

Еthеreum − 113.34$ (-2.59);

ZCаsh − 25.91$ (+1.12);

DigitalCash − 49.03$ (+3.75);

Monero − 35.26$ (-0.84).



