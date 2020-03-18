«Дал осадку больше проектных значений». Дом в Минске с метром по 1080 долларов стал проблемным

Источник материала: Tut.by

На улице Купревича в Минске строится многоэтажка, сроки сдачи которой переносятся второй раз. Как оказалось, это происходит из-за необходимости усиления фундамента. Подробности сообщает Realt.by .





Квартиры раскупали хорошо

Дом по ул. Купревича в микрорайоне Уручье-2 расположен через дорогу от Музея валунов. Высотка в тихом зеленом районе пользовалась большой популярностью среди покупателей — квартиры в новостройке раскупались практически сразу после выхода проектных деклараций. На этапе фундамента стоимость «квадрата» составляла около 1080 долларов по курсу. Сюда же была включена стоимость машиноместа.

Застройщиком выступил Минский домостроительный комбинат. Начало строительства — 28.12.2017 года, окончание (запланированное) — 15 декабря 2019 года. Однако дом до сих не сдан в эксплуатацию.

В январе представитель застройщика рассказывал: «На завершающей стадии строительства Объекта выявлены непредвиденные обстоятельства, препятствующие завершению строительно­-монтажных работ и вводу Объекта в эксплуатацию, а именно: при проведении геодезического мониторинга выявлены осадки здания, превышающие проектные значения. Заказчиком приняты меры по выявлению причин сложившейся ситуации.

По состоянию на 13.01.20 г. предприятие совместно с генеральными проектировщиками ООО „КМК-2“ и НПУП „Стройреконструкция“ выполняют мероприятия по разработке проекта усиления основания, а также проведению дополнительного электронного дистанционного мониторинга за несущими конструкциями здания.

Все вышеизложенные работы ОАО „Минский домостроительный комбинат“ стремится выполнить в максимально сжатые сроки в рамках допустимых сроками приостановки.

Также ОАО „Минский домостроительный комбинат“ направлено обращение в Мингорисполком о переносе сроков ввода Объекта в эксплуатацию, связанном с приостановкой работ на март 2020 г.

В остальном дом на 98% готов к вводу, за исключением работ, перенесенных на благоприятный период».





Дольщики: «Очень хочется, чтобы больше никаких проблем с домом не было»

Мы снова пообщались с дольщиками дома, чтобы узнать, почему они до сих пор не получили ключи.

— Что сейчас Вам известно о ходе строительства? Почему дом до сих пор не сдан в эксплуатацию?

— Первое, что хотелось бы уточнить: непосредственно от застройщика никакой точной информации получить не удается. Все те крупицы, которые удается узнать, — это результат чьих-то многочисленных личных звонков или информация от «знакомых через знакомых», — рассказала член правления товарищества собственников Ксения. — Итак, насколько нам известно, осадка дома была, но это не касается какой-то отдельной секции, а касается всего здания целиком. И эта осадка произошла слишком сильно и слишком быстро. Опять же, документального подтверждения у нас нет. Но через какие разговоры до дольщиков дошла информация, что на определенной глубине в земле оказалась «линза» — слой не очень плотного грунта. Почему это не было обнаружено раньше и почему не заложено сразу в проект — остается загадкой. В таком варианте нужно было проектировать не такой свайный фундамент, а заливать монолит — тогда проблема была бы решена. Вроде бы сейчас все, что уже можно, фундамент «сдавил», и осадки больше быть не должно.

— Если все так, как вы описываете, то, может, желание застройщика максимально укрепить фундамент — к лучшему?

— Да, думаю, что это к лучшему. Но серьезно напрягала ситуация, когда представитель МДК ничего не говорил дольщикам. Мы все узнавали какими-то окольными путями. А хотелось бы, чтобы застройщик сразу все спокойно объяснил, описал ситуацию. Но все, что слышали дольщики: «Никакой информации мы вам не дадим, документов мы не покажем, о сроках известим в последний момент». Получается, что на стройке они все делают, но контакт с дольщиками отсутствует.

— Есть ли информация по вводу дома в эксплуатацию?

— Вроде бы дата ввода перенесена на 31 мая. Кстати, осмотреть свои квартиры мы сейчас не можем — они закрыты для дольщиков. Максимум нашего «контроля» за ходом строительства — просто смотреть, что происходит на площадке.





— Во время предыдущего нашего разговора вы рассказывали, что инициативная группа дольщиков собиралась требовать от застройщика компенсацию за перенос сроков строительства. Сейчас ситуация изменилась?

— Сейчас ситуация обстоит немного иначе. Продление сроков строительства произошло от исполкома с очень туманной формулировкой, которую без юристов не разберешь. В свою очередь, исполком говорит, что «все происходит согласно условиям договора». Но никто не может сказать, это был форс-мажор или нет. Мы писали письма в различные организации за разъяснением, но они так пояснили, что понятнее не стало.

В итоге из-за неразберихи основная часть дольщиков просто ждут каких-то конкретных действий от застройщика. Каких-то особенных волнений среди дольщиков не было, люди просто ждут, когда фундамент будет доделан до конца. Потому что очень хочется, чтобы больше никаких проблем с домом не было, — рассказала Ксения. — Из положительного: пробы грунта берутся, всю последнюю неделю вокруг дома машина с бурами. Также рабочие занялись уборкой территории.





Комментарий застройщика

Мы обратились за комментарием к представителю застройщика — исполняющему обязанности директора и главному инженеру Минского домостроительного комбината Геннадию Станчику.

— Многоквартирный дом по ул. Купревича все еще не введен в эксплуатацию. Почему?

— По результатам дополнительных геологических изысканий стало ясно, что необходимо дополнительное усиление фундамента здания. Экспертная организация — НПУП «Стройреконструкция» — сейчас разрабатывает план соответствующих мероприятий, — рассказал Геннадий Станчик. — Изначально планировалось усилить лишь основание под фундамент и только частичное усиление конструкции, но сейчас стало ясно, что для обеспечения полной безопасности всех будущих жильцов дома необходимо проведение более серьезных мероприятий. Скорее всего, мы будем заливать сплошную плиту под первой секцией дома, но конкретные действия будут зависеть от заключения «Стройреконструкции». На основании имеющихся результатов геологических изысканий будет определен весь спектр строительных работ.





— Все-таки дом дает осадку. Почему так произошло?

— Во время проведения дополнительных геологических изысканий и мониторинга за несущими конструкциями здания стало ясно, что дом продолжает осадку, превышающую проектные значения. Был проведен ряд экспериментов, который выявил некоторые неточности в изначальном определении грунтов, — пояснил Геннадий Станчик. — Поэтому было принято решение привлечь к проведению расчетов еще одну дополнительную организацию — БелНИИС.

— Можно ли говорить о примерных сроках ввода дома в эксплуатацию?

— По предварительным данным, дом будет введен в эксплуатацию в мае-июне 2020 года. Возможно, получится сдать дом раньше — все определит дополнительная геологическая экспертиза.