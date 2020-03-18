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Андрей Аршавин подал в суд на мать своих троих детей

18.03.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший футболист Андрей Аршавин вновь выясняет отношения в суде со своей первой женой Юлией Барановской. Завершивший в 2018 году свою карьеру футболист намерен уменьшить сумму алиментов, которые он по закону должен выплачивать на содержание их троих общих детей, 14-летнего Артема, 11-летней Яны и семилетнего Арсения.


Андрей Аршавин. Фото: Russian Look

Ранее Андрей должен был выплачивать по 300 тысяч российских рублей (около 3800 долларов по текущему курсу) на каждого наследника, но, вероятно, сейчас не может этого делать.

Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта. Об этом изданию StarHit сообщили в Савеловском суде российской столицы.

 
 
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Он хочет уменьшить размер алиментов.
 
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