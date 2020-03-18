Льготное кредитование такогопредусмотрено Указом Президента Республики Беларусь №13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений». Под этот документ подпадают многие категории населения, в том числе многодетные семьи.

Гродно в Ольшанке построят таунхаусы. Земельный участок продан на аукционе почти за 1 миллион рублей" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1584590414474380.jpg" alt="Квадратные метры на льготных условиях. Где в Гродненской области построят квартиры с использованием льготных кредитов?" />

В перечень многоквартирных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2020 году осуществляется с использованием льготных кредитных ресурсов, включены три многоэтажных дома. В Волковысском районе это 56-квартирный жилой дом на улице Жолудева. Срок ввода его намечен на сентябрь. Объем кредитных ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк», включая проектно-изыскательские работы и устройство распределительных инженерных сетей, составляет 2,127 миллиона рублей.

60-квартирный жилой дом с использованием льготного кредитования строится также в городском поселке Вороново на улице Советской со сдачей в декабре. В Ивье – 40-квартирный жилой дом в районе улицы 50 лет Октября с завершением строительства в сентябре. На два эти объекта банком выделяется 4,1 миллиона рублей.

В трех вводных домах будет 156 квартир общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в комитете архитектуры и строительства облисполкома, в нынешнем году на Гродненщине строится жилье с применением адресных субсидий согласно Указу Президента Республики Беларусь №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Это новая форма государственной поддержки отдельных категорий граждан в виде выплаты из бюджета адресной субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений.

По этому указу в области строится множество жилых объектов. Только в Гродно появятся несколько жилых домов в микрорайоне Грандичи. В городе-спутнике Скиделе и Свислочи сдаются 56-квартирные дома, в Ошмянах – 50-квартирный дом, в Новогрудке – 40-квартирный жилой дом, в Кореличах – дом на 20 квартир. Все это вводные объекты 2020 года. К концу 2020-го на этапе завершения будут 60-квартирный жилой дом в Щучине и 49-квартирный жилой дом в Большой Берестовице.