Водителю резко стало плохо, он съехал в кювет. Пассажирку с травмами доставили в больницу

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе в ДТП пострадала пассажирка. Дорожная авария произошла 18 марта около 09:25 часов. По предварительной информации: 52-летний житель деревни Клепачи Пружанского района управлял автомобилем «Мерседес Бенц 200D» и двигался в деревне Лежайка.





При выезде с населенного пункта водитель не справился с управлением автомобиля (ввиду резкого ухудшения самочувствия), съехал на правую по ходу движения автомобиля обочину, где совершил наезд на дорожный знак и съехал в кювет.





В результате ДТП 45-летняя пассажирка, жительница деревни Клепачи, которая находилась на переднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности, с травмами доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена домой.





Проводится проверка. Госавтоинспекция обращается к водителям и призывает их отказываться от поездок при плохом самочувствии. Если вы почувствовали недомогание во время движения, остановитесь в безопасном месте и передохните.