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Президент России подписал закон о признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка

19.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этот закон позволит украинцам и белорусам, свободно владеющим русским языком, проще получать российское гражданство, пишет ТАСС. Дело в том, что для признания иностранца носителем русского языка раньше нужно было проходить специальное собеседование. Документ уже опубликован на интернет-портале правовой информации Российской Федерации.

Президент России подписал закон о признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка

Закон устанавливает, что украинцы и белорусы, свободно владеющие русским языком, при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией таковыми без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, сообщает ТАСС.

В закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с Минпросвещения РФ. Как отметил ранее первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, министерства должны будут подготовить соответствующие подзаконные акты.

Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.

 
 
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  Этот закон позволит украинцам и белорусам, свободно владеющим русским языком, проще получать российское гражданство, пишет ТАСС. Дело в том, что для признания...
 
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