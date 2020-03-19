Сотрудник Лунинецкого РОЧС по дороге домой спас двоих человек

Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшее воскресенье, 15 марта , около половины одиннадцатого вечера Михаил Николаевич, старший инженер Лунинецкого райотдела по чрезвычайным ситуациям, на личном автомобиле возвращался домой в райцентр от родителей, проживающих в деревне Межлесье. И только он въехал в деревню Дворец на улицу Косовую, как увидел стелющийся по дороге дым.





Михаил решил: надо остановиться и посмотреть – не горит ли что. И профессиональная интуиция не подвела его.

– Дыма было совсем немного, но на него я обратил внимание потому, что обычно в деревне так поздно печь уже никто не топит, – рассказывает Zarya.by Михаил Николаевич. – Вышел из автомобиля и услышал доносящийся откуда-то сигнал работающего автономного пожарного извещателя. Пробежался по улице в одну сторону, потом – в другую и определил дом, из которого доносился этот звук. Вбежал на его веранду и увидел, как из-под входной двери струится дым. Дверь была не заперта, и я сразу же вошел в первую комнату – а там задымление, но было видно, что людей нет. Пригнулся и пробежал в соседнюю комнату, где дыма было еще больше, и увидел стоящую бабушку. Быстро вывел ее на веранду, а она мне кричит: «Там мой сын! Спасите его!» Вернулся назад и нашел сына, который лежал на диване в обгоревшей рубашке. Пытался поднять его и вывести, но он находился в шоковом состоянии и отказывался покидать комнату. Хотел взять его за руки, но они были уже сильно обгоревшие и трогать их было нельзя. В общем, как-то смог вытолкнуть мужчину на веранду, где было безопасно, а сам вернулся назад. Быстро открыл окна и подручными средствами затушил тлеющую куртку, которая и была источником задымления. Скорее всего, сын хозяйки по неосторожности стряхнул пепел от сигареты на куртку либо положил в ее карман окурок – вот она и загорелась.

Ликвидировав очаг возгорания, Михаил Николаевич позвонил в службу «101» и вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики обследовали 85-летнюю хозяйку дома и ее сына. К счастью, женщина не пострадала, а вот ее сыну, 1962 года рождения, получившему 30% ожогов тела, потребовалась госпитализация – сейчас мужчина находится на лечении в Лунинецкой ЦРБ.

– Этот случай еще раз наглядно показал, как важно оборудовать жилье автономными пожарными извещателями, – подчеркивает Михаил Николаевич. – В данном случае сигнал АПИ помог быстро найти дом, где был очаг загорания, и спасти жизнь людей. И в этой ситуации все решали минуты. Дело в том, что хоть сам дом и не горел, но эта тлеющая куртка представляла не меньшую опасность, чем открытое пламя. Продукты ее горения очень токсичны и быстро выделяются. Надышавшись ими, хозяйка и ее сын буквально за пару минут получили бы серьезное отравление, которое с высокой долей вероятности могло бы привести к летальному исходу.