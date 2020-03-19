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Прошли встречи руководства областного управления по чрезвычайным ситуациям в трудовых коллективах и учреждениях образования района

19.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Прошли встречи руководства областного управления по чрезвычайным ситуациям в трудовых коллективах и учреждениях образования района12 марта начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Николаевич Мелешкин посетил территориальный центр социального обслуживания населения Шарковщинского района, где встретился с трудовым коллективом учреждения.
Он ознакомил граждан с оперативной обстановкой по пожарам и гибелью на них людей на территории области и республики, назвал основные причины их возникновения, затронул проблемные вопросы в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения. Актуальными темами встречи стали эксплуатация электрооборудования, обеспечение безопасности детей, поведение в чрезвычайных ситуациях, правила пользования первичными средствами пожаротушения. Было акцентировано внимание и на мерах пожарной безопасности при обращении с электроприборами.
Во время своего выступления Сергей Николаевич провел презентацию мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом», рассказал о необходимости установки в домовладениях автономных пожарных извещателей, привел примеры спасения людей, благодаря этим механизмам. Завершилась встреча просмотром тематических видеофильмов.
Для воспитанников детского сада № 4 городского посёлка работники РОЧС совместно со специалистом по организационно-массовой работе БДПО Витебской области провели интересное и познавательное мероприятие по основам безопасности. Ребятам объяснили, почему «спички — детям не игрушка», что игра с огнем опасна, и огонь без присмотра может превратиться в жестокого врага человека, принося беды и несчастья. Рассказали о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, как следует себя вести, если случился пожар. Также напомнили детям номера экстренных служб.
В конце мероприятия воспитанники детского сада без особого труда уже сами рассказывали спасателям все основные правила пожарной безопасности.
К. КУРЕЦ,
инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

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