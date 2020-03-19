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Электрическая версия новой BMW седьмой серии окажется самой мощной в гамме модели

19.03.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшую среду в мюнхенской штаб-квартире BMW прошла ежегодная пресс-конференция, на которой руководство автогиганта показало свои передовые разработки и поделилось планами на будущее. Они предусматривают дальнейшую электрификацию модельного ряда BMW и, в частности, выход на рынок электрической «семерки». Об этом заявил председатель совета директоров BMW Оливер Ципсе (этот пост он занимает с лета прошлого года).


Фото: BMW

По его словам, у следующего поколения флагманского седана марки будут версии как с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, так и модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой и чисто электрическая версия. Она же станет и самой мощной в гамме.


Фото: Carscoops

В настоящее время топовой «семеркой» является M760Li с 610-сильным битурбо-V12 объемом 6,6 л, с которым до 100 км/ч седан способен разогнаться за 3,7 секунды. По предварительной информации, будущая версия на электротяге, которая уже проходит тестовую обкатку на дорогах общего пользования, получит 650-сильную силовую установку и батарею емкостью 120 кВтч, которой хватит примерно на 700 км пробега. Ожидается, что новая «семерка» BMW выйдет на рынок в 2022 году, но, по всей видимости, сперва появятся версии с обычными ДВС.

Отметим, что уже к 2023 году руководством BMW поставлена цель иметь в гамме 25 электрифицированных моделей.

 
 
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Об этом на прошедшей ежегодной пресс-конференции автогиганта в Мюнхене заявил председатель совета директоров BMW Оливер Ципсе.
 
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