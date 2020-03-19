Электрическая версия новой BMW седьмой серии окажется самой мощной в гамме модели

Источник материала: Tut.by

В минувшую среду в мюнхенской штаб-квартире BMW прошла ежегодная пресс-конференция, на которой руководство автогиганта показало свои передовые разработки и поделилось планами на будущее. Они предусматривают дальнейшую электрификацию модельного ряда BMW и, в частности, выход на рынок электрической «семерки». Об этом заявил председатель совета директоров BMW Оливер Ципсе (этот пост он занимает с лета прошлого года).



Фото: BMW

По его словам, у следующего поколения флагманского седана марки будут версии как с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, так и модификация с «подзаряжаемой» гибридной установкой и чисто электрическая версия. Она же станет и самой мощной в гамме.



Фото: Carscoops

В настоящее время топовой «семеркой» является M760Li с 610-сильным битурбо-V12 объемом 6,6 л, с которым до 100 км/ч седан способен разогнаться за 3,7 секунды. По предварительной информации, будущая версия на электротяге, которая уже проходит тестовую обкатку на дорогах общего пользования, получит 650-сильную силовую установку и батарею емкостью 120 кВтч, которой хватит примерно на 700 км пробега. Ожидается, что новая «семерка» BMW выйдет на рынок в 2022 году, но, по всей видимости, сперва появятся версии с обычными ДВС.

Отметим, что уже к 2023 году руководством BMW поставлена цель иметь в гамме 25 электрифицированных моделей.