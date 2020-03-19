Имбирь: чем уникален пряный корень для здоровья человека?

Источник материала: Газета Авангард

Имбирь – распространенный ингредиент в традиционной китайской и аюрведической медицине. Древний корень богат питательными и биологически активными веществами. Имбирь обладает множеством преимуществ для организма человека. Он избавляет от утреннего токсикоза и укрепляет здоровье сердца. О полезных свойствах пряного корня рассказал портал The Health Site .





Имбирь отлично борется с тошнотой. Он предотвращает различные виды тошноты, включая морскую болезнь, последствия химиотерапии, тошноту после хирургических операций и утренний токсикоз.

Однако большое количество имбиря во время беременности может быть очень опасно, так как это может увеличить риск выкидыша.

Исследование показало, что имбирь эффективен в деле борьбы с мышечной болью, вызванной тяжёлыми физическими нагрузками. Основным действующим компонентом имбиря является гингерол, который сражается с воспалениями и отключает компоненты, вызывающие боль.

Имбирь сокращает уровень «плохого» холестерина. Эксперты полагают, что имбирь может снизить показатели липопротеинов низкой плотности и уменьшить риск болезней сердца.

Содержащийся в имбире гингерол подавляет рост бактерий и уменьшает риск инфекций. Он эффективен против бактерий полости рта, вызывающих воспалительные заболевания дёсен вроде гингивита и периодонтита.