Минприроды: Случь вошла в число самых чистых рек Беларуси

Источник материала: Слуцк Город





В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые поверхностные водоемы Беларуси по данным за 2019 год. Такая информация размещена на сайте Минприроды

— В их число вошли реки Неман выше города Столбцы, Свислочь (населенный пункт Сухая Долина), Беседь (Светиловичи), Ипуть, Припять ниже Пинска, Случь, — отметили в Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Наиболее загрязненными в центральном регионе признаны реки Свислочь (Королищевичи), Лошица в черте Минска, Плиса в районе Жодино (бассейн Днепра), Уша ниже Молодечно (бассейн Немана), Морочь у Яськовичей. На юге страны - Мухавец в районе Кобрина, Западный Буг у Речицы, Новоселок и Томашовки, Лесная Правая у Каменюков, Рудавка (бассейн Западного Буга), Ясельда ниже и выше Березы, Льва, Горынь (бассейн Припяти). Кроме того, загрязнены озеро Белое и водохранилище Беловежская пуща.

Антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бассейнах рек Западный Буг, Днепр, Припять. Чаще всего в поверхностных водоемах фиксировались избыточные концентрации биогенных элементов, реже - органических веществ.

Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в Беларуси близка к среднеевропейской и составляет 6 тыс. куб.м в год на одного жителя. При этом она значительно выше, чем в Польше (1,7 тыс. куб.м) и Украине (4,1 тыс. куб.м). За 2015-2019 годы объем добычи вод в стране сократился на 4%. По информации за прошлый год, на хозяйственно-питьевые нужды используется 39,2% воды.

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2019 году, по предварительным данным, снизился на 18,7 млн куб.м (на 1,8%) по сравнению с 2018-м.