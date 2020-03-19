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Минприроды: Случь вошла в число самых чистых рек Беларуси
19.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые поверхностные водоемы Беларуси по данным за 2019 год. Такая информация размещена на сайте Минприроды
— В их число вошли реки Неман выше города Столбцы, Свислочь (населенный пункт Сухая Долина), Беседь (Светиловичи), Ипуть, Припять ниже Пинска, Случь, — отметили в Минприроды,
Наиболее загрязненными в центральном регионе признаны реки Свислочь (Королищевичи), Лошица в черте Минска, Плиса в районе Жодино (бассейн Днепра), Уша ниже Молодечно (бассейн Немана), Морочь у Яськовичей. На юге страны - Мухавец в районе Кобрина, Западный Буг у Речицы, Новоселок и Томашовки, Лесная Правая у Каменюков, Рудавка (бассейн Западного Буга), Ясельда ниже и выше Березы, Льва, Горынь (бассейн Припяти). Кроме того, загрязнены озеро Белое и водохранилище Беловежская пуща.
Антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бассейнах рек Западный Буг, Днепр, Припять. Чаще всего в поверхностных водоемах фиксировались избыточные концентрации биогенных элементов, реже - органических веществ.
Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2019 году, по предварительным данным, снизился на 18,7 млн куб.м (на 1,8%) по сравнению с 2018-м.
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В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые поверхностные водоемы Беларуси по данным за 2019 год. Такая информация размещена...
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