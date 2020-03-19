Смолевичский районный исполнительный комитет 13 июня 2016 года принял решение о реализации проекта «Смолевичи – здоровый город» на 2016-2020 годы. Международный проект «Здоровые города (поселки)» проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения с 1985 года и охватывает несколько сотен городов Европе, Америке и Австралии.

Международный опыт показывает, что проект «Здоровые города» сегодня является одним из самых эффективных инструментов нового подхода к решению вопросов охраны и развития здоровья населения.

Это модель новых отношений между администрацией города или поселка, общественными объединениями и населением в рамках совместной деятельности по улучшению здоровья жителей и окружающей среды населенного пункта.

Основная идея проекта — улучшить здоровье людей путем целенаправленных и долгосрочных действий всех ведомств при непосредственном участии жителей города. Здоровый город – это город, который постоянно формирует и улучшает физическую и социальную среду, а так же организует свои ресурсы таким образом, чтобы люди могли помогать друг другу в улучшении жизни и максимальном раскрытии своих возможностей.

Н.СОЛОДКАЯ,

инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».