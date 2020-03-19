Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение»

Танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение».
Об этом группа сообщила в своих социальных сетях. Дмитрий Красилов после выхода видео на песню UNO стал любимцем зрителей и героем мемов.
Фото: instagram.com/littlebigband
LittleBig: Самый часто задаваемый вопрос последних дней – поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!
Скриншот из клипа на песню UNO
По правилам конкурса на сцене не могут одновременно находиться более шести человек. Ради «Евровидения» группа расширилась именно до такого количества участников. Поэтому поклонники коллектива предлагали создать петицию, чтобы танцор поехал на конкурс – и находился в фан-зоне.