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Бизнесмен из Туркменистана обманул «Могилевлифтмаш» на 318 тысяч долларов

19.03.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За мошенничество осужден бывший директор индивидуального предприятия «Асуда Туркмен». Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре.

Было установлено, что директор предприятия заведомо не намереваясь выполнять принимаемые на себя обязательства, обманом завладел в 2014 году лифтовым оборудованием ОАО «Могилевлифтмаш» стоимостью 318 150 долларов.

«Могилевлифтмаш» подал иск в экономический суд Могилевской области о взыскании с ИП «Асуда Туркмен» задолженности по договору поставки. Предприниматель в свою очередь представил подложные контракты, пытаясь убедить суд в том, что белорусское предприятие не вправе требовать от него оплаты лифтов.

Позднее в арбитражный суд Туркменистана он представил подложный трехсторонний договор о переводе обязательств по оплате поставленных лифтов, в котором также содержались недостоверные сведения.

Приговором суда Багтыярлыкского района Ашхабада бывший директор осужден на 13 лет лишения свободы. При этом суд определил взыскать с него в пользу ОАО «Могилевлифтмаш» 318 150 долларов. Приговор вступил в законную силу.

 
 
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За мошенничество осужден бывший директор индивидуального предприятия «Асуда Туркмен». Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сообщили в...
 
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