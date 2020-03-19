Чтобы быть хорошим учителем, впрочем, как и специалистом в любой отрасли, необходимо постоянно самосовершенствоваться и непрерывно обучаться. Замечательным компонентом сферы образования являются методические объединения. Они помогают обеспечить потребности педагогов в профессиональном образовании, повышении мастерства путем совместного поиска, внедрения лучших (традиционных и новых) образцов педагогической деятельности, взаимного профессионального общения и, конечно, обмена опытом.

Так на районном методическом объединении учителей английского языка, прошедшем в Смолевичской районной гимназии, гимназисты и педагоги со всего района имели замечательную возможность увидеть на практике и оценить работу преподавателя английского языка Минского областного института развития образования Кристин Хан (США), приглашенной в гимназию в рамках программы «English Language Fellow».

Как отметила заместитель директора по учебной работе ГУО «Смолевичская районная гимназия» Татьяна Русакова, увлекательное общение на английском языке гимназистов и Кристин Хан на занятии «Употребление английских идиом в повседневной жизни» способствовало развитию коммуникативных компетенций учащихся, реализации их творческого потенциала, повышению мотивации к изучению английского языка.

Не менее полезным и интересным был мастер-класс, который Кристин провела для педагогов. Акцент был сделан на эффективных приемах активизации грамматических структур в устной речи и снятия языкового барьера с использованием аутентичных материалов.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: Кристин Хан проводит мастер-класс для гимназистов.

Фото автора.