14 марта в рамках проекта «Еве13» в студии развития «Дар и Я» по улице Социалистической состоялась встреча психолога Дарьи Гичанской с родителями девочек-подростков. Мамы пришли на встречу с переживаниями и опасениями. В доверительной обстановке они нашли ответы на многие свои вопросы.

В ходе встречи много говорили о подростковом возрасте, его особенностях, о построении доверительных и близких отношений с девочками в период, когда родители перестают быть авторитетом.

Все общение было посвящено одной теме — как пройти вместе с ребенком этот непростой период между детством и взрослой жизнью, когда сложно и родителям, и подростку. Психолог рассказала о безопасности детей в виртуальном мире. О том, как закладываются ложные ценности и убеждения о «глянцевой» жизни, которую дети видят в социальных сетях. Дарья рассказала также о том, как общаться с девочками на тему полового созревания и предотвратить ранний сексуальный опыт.

Было много обсуждений и ответов на волнующие вопросы. И когда психолог предложила создать «Школу для взрослеющей девочки», гости встречи поддержали эту идею. Ведь мамы желают своим дочерям только счастья: личного, семейного, женского. И хорошо когда есть грамотные специалисты, которые помогут, направят и вместе с родителями заложат прочный фундамент жизни будущей женщины.

В ближайшее время в рамках проекта «Еве13» планируется встреча для родителей и детей с настоятелем прихода храма святых бессребренников Космы и Дамиана в агрогородке Драчково отцом Димитрием Кабишовым на тему «Взросление и свобода». Она состоится 22 марта в 16.00 в храме в честь святителя Николая Чудотворца в г.Смолевичи. Вход свободный.

Виктория КИРБАЙ.