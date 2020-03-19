В Беларуси подорожают рублевые кредиты: Нацбанк пересмотрел ставки

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По сравнению с величинами февраля 2020 года в марте 2020 года РВСР вырастут для:

новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (без учета льготных) — с 11,48% годовых до 12,46%;

новых кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета льготных) — с 12,32% годовых до 14,19%.

Что это значит?

Таким образом рублевые кредиты (кроме льготных) подорожают для населения на 1,87 процентных пункта, для юридических лиц — почти на 0,98 процентных пункта.