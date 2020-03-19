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В Беларуси подорожают рублевые кредиты: Нацбанк пересмотрел ставки

19.03.2020 15:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По сравнению с величинами февраля 2020 года в марте 2020 года РВСР вырастут для:

  • новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (без учета льготных) — с 11,48% годовых до 12,46%;
  • новых кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета льготных) — с 12,32% годовых до 14,19%.

Что это значит?

Таким образом рублевые кредиты (кроме льготных) подорожают для населения на 1,87 процентных пункта, для юридических лиц — почти на 0,98 процентных пункта.

Напоминаем, с 1 марта Нацбанк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом. В качестве индикатора повышения уровня риска выступает превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска, рассчитываемых Нацбанком.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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