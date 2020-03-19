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В Беларуси подорожают рублевые кредиты: Нацбанк пересмотрел ставки
Источник материала: Myfin
По сравнению с величинами февраля 2020 года в марте 2020 года РВСР вырастут для:
Что это значит?
Таким образом рублевые
Напоминаем, с 1 марта
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