Чтобы было красиво в центре города, необязательно строить «под старину». Вот пример из США

Источник материала: Tut.by

Часто бывает так, что новые здания в исторических кварталах делают «под старину», что получается весьма нелепо. Но американская студия Michael Hennessey Architecture пошла другим путем и вклинила между зданиями 20-х годов 20-го века дом в современном исполнении. Как он выглядит, показывает Deezen .





Дом находится на Франклин-стрит в Сан-Франциско. Студия Michael Hennessey Architecture разработала его для демонстрации альтернатив «традиционным направлениям строительства».

— Этот таунхаус, состоящий из двух частей, предлагает альтернативную организацию стратегий традиционного строительства, которые можно найти по всему Сан-Франциско, — говорит основатель студии Майкл Хеннесси.

Фасады дома облицованы темным цементно-гипсовым сайдингом, а большие окна сделаны из алюминия.





Но все же есть у здания и такие элементы, которые помогают ему гармонировать с окружающей застройкой. Например, часть его облицована керамогранитом, который напоминает облицовку кирпичных зданий района.

Сзади дома расположены раздвижные стеклянные двери, которые обеспечивают плавное соединение с садом.





Сам же четырехэтажный таунхаус состоит из двух блоков: один занимает первый и второй этажи, а другой — второй и третий этажи.









В первом блоке на первом этаже находится спальня, на втором — кабинет, спальня и гостиная. Во втором блоке есть спальни, медиакомната, гостиная, столовая и кухня









Различные уровни дома связаны между собой внутренними лестницами, которые освещаются мягким светом, проникающим сквозь матовое стекло.