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Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в РФ уже вернулись 2 тыс. человек

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в РФ уже вернулись 2 тыс. человек

Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в РФ уже вернулись более 2 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Юрий Куприянов.

В пунктах пропуска на государственной границе пограничники готовы к оформлению граждан России, возвращающихся на родину транзитом через Беларусь. «Для россиян выделены отдельные каналы, в которых сотрудники контрольных служб будут проводить необходимые процедуры. Кроме того, в отношении каждого из прибывших совместно со службой санитарно-карантинного контроля будут проводиться обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия», — подчеркнул Юрий Куприянов.

Всего с начала введения ограничений сопредельными странами через границу Беларуси проследовали более 2 тыс. граждан России, добавил официальный представитель ГПК.

По согласованию с Госпогранкомитетом Министерство транспорта и коммуникаций при необходимости предоставит автобусы к пунктам пропуска на государственной границе.

https://www.belta.by/

 
 
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Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в РФ уже вернулись более 2 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный...
 
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