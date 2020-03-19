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Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в РФ уже вернулись 2 тыс. человек
19.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в РФ уже вернулись более 2 тыс. человек. Об этом корреспонденту
В пунктах пропуска на государственной границе пограничники готовы к оформлению граждан России, возвращающихся на родину транзитом через Беларусь. «Для россиян выделены отдельные каналы, в которых сотрудники контрольных служб будут проводить необходимые процедуры. Кроме того, в отношении каждого из прибывших совместно со службой санитарно-карантинного контроля будут проводиться обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия», — подчеркнул Юрий Куприянов.
Всего с начала введения ограничений сопредельными странами через границу Беларуси проследовали более 2 тыс. граждан России, добавил официальный представитель ГПК.
По согласованию с Госпогранкомитетом Министерство транспорта и коммуникаций при необходимости предоставит автобусы к пунктам пропуска на государственной границе.
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Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в РФ уже вернулись более 2 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный...
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