Источник материала: Новости Волковыска

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 100 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям военнослужащих", сообщает пресс-служба президента.

В документе утвержден перечень предметов военной формы, которую носят те, кто служит в Вооруженных Силах, органах пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войсках МВД, Службы безопасности Президента Беларуси, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси.

Также документ описывает знаки различия по воинским званиям.

Устаревшие и неудобные для носки предметы военной формы отменяются. Вводятся новые предметы, изменяются модели существующих предметов одежды для улучшения функциональности и большего удобства.

Указ также определяет порядок утверждения описания и правил ношения военной формы, норм обеспечения такими предметами.