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Белорусам рекомендовали не ездить за границу

20.03.2020 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МИД Беларуси предостерегает белорусов от любых поездок за границу.

«Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет, что делают они это на свой страх и риск», — сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Однако, несмотря на рекомендации, данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Республики Беларусь говорят, что только за последние трое суток за рубеж выехало около 11 тыс. белорусов.

На сегодняшний день МИД помог вернуться свыше 2,5 тысячи граждан в Беларусь. Более 1,5 тыс. белорусов сегодня находятся за рубежом. Они, по информации ведомства, могут оказаться в сложной ситуации, связанной  с возвращением на родину.
 

 
 
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МИД Беларуси предостерегает белорусов от любых поездок за границу.
 
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