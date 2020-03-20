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Власти ввели изменения по вкладам и кредитам. Банки уже начали повышать процентные ставки по займам

20.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацбанк 19 марта сообщил, что вводит изменения по вкладам и кредитам. Новшества касаются такого показателя, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Грубо говоря, это процентный потолок по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Основное изменение — для вкладов этот показатель отменили, а по кредитам — подняли.

«В соответствии с решением правления Национального банка с 1 марта по 31 декабря 2020 года расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях», — сообщили в Нацбанке, пишет FINANCE.TUT.BY

То есть новшество ввели с 1 марта и до конца года.

Теперь при применении РВСР для новых кредитов — как для физлиц, так и для юрлиц — используется показатель «средняя процентная ставка за период пользования новым кредитом». Исключение — кредиты на льготных условиях по решениям президента, правительства, за счет средств республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов.

До этого Нацбанк пересматривал РВСР раз в месяц.

Что означают изменения для клиентов банков?

Простым языком это означает, что теперь банки могут на свое усмотрение выставлять процентные ставки по вкладам, потолка как такового теперь нет (как минимум до конца этого года). Соответственно, банки теперь имеют больше возможностей привлечь вкладчиков, предлагая им более выгодную ставку по сравнению с конкурентами.

А вот ставки по кредитам могут вырасти. Если с июня прошлого года РВСР для новых кредитов физлицам сокращалась — до 12,32% в феврале этого года, то с 1 марта ее подняли до 14,19%.


К примеру, кредиты на недвижимость большинство банков еще в феврале предлагали под ставку 12,32%, а в январе — по 12,47%, то есть по процентному потолку. Такие же ставки в большинстве случаев были и на покупку автомобиля.

Некоторые банки уже начали повышать ставки по кредитам на недвижимость. Среди них оказался Белагропромбанк. Банк предлагает оформить кредит на финансирование недвижимости как раз под 14,19%. Беларусбанк по-прежнему держит ставку на уровне 12,32%, Франсабанк — под 12,07%, Белинвестбанк — под 12,27%.
 
 
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Нацбанк 19 марта сообщил, что вводит изменения по вкладам и кредитам. Новшества касаются такого показателя, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Грубо...
 
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