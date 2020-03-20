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Брестский завод капитального домостроения вложит в модернизацию около Br4 млн

20.03.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Завод крупнопанельного домостроения КУП "Брестжилстрой" в этом году планирует вложить в модернизацию производства около Br4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор завода Эдуард Конончук.

Брестский завод капитального домостроения вложит в модернизацию около Br4 млн

На предприятии идет очередной этап модернизации. В прошлом году вместо устаревшего оборудования запущены две линии стендовой формовки и современная кассетная установка вертикальной формовки. Брестчане наладили производство конструкций для индивидуального домостроения. "Модернизацию проводим за счет собственных средств. В этом году направим около Br4 млн. Повышаем энергоэффективность и качество домостроения, производительность труда. Это позволяет нам быть конкурентоспособными не только на белорусском рынке, но и за рубежом", - подчеркнул Эдуард Конончук.

Так, с начала года в арматурном цеху установлен новый правильно-отрезной станок итальянского производства. Также с итальянской фирмой заключен контракт на поставку стендовой линии для выпуска железобетонных изделий любой номенклатуры, типов и размеров. Ориентировочно уже летом она должна заработать.

Помимо этого, на заводе завершают строительство склада готовой продукции арматурных изделий. Это позволит освободить в цеху площади и разместить линию для сварки арматурных сеток с проемами. Оборудование дорогостоящее, сейчас предприятие рассматривает варианты закупки. "Назрела необходимость обновления станков, чтобы повысить качество выпускаемой продукции. Важно, что производство будет безотходным, соответствовать современным требованиям", - подчеркнул директор завода КПД.

Ежемесячно брестское предприятие производит 11 тыс. куб.м железобетонных изделий. Они поставляются как на внутренний рынок, так и за рубеж. В частности, в феврале заключен дилерский договор с литовской фирмой. Ведутся переговоры с представителями Венгрии, Германии по вопросу строительства малоэтажных домов.

 
 
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  Завод крупнопанельного домостроения КУП "Брестжилстрой" в этом году планирует вложить в модернизацию производства около Br4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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