ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Миоры. История одной жести

20.03.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пример того, как в Беларуси осваиваются многомиллионные инвестиции.

Миоры. История одной жести
Начнем с оптимистично-вдохновляющих моментов. В Миорах завершается реализация одного из крупнейших не только в Витебской области, но и в стране в целом инвестиционного проекта, пишет "Солидарность".

Речь идет о Миорском металлопрокатном заводе, который будет выпускать белую жесть, необходимую для выпуска тары. На май запланирован пробный пуск предприятия, к концу года завод выйдет на предпроектную мощность, а весной следующего года он должен заработать в полную мощь.

Уникальность миорского завода в том, что он будет первым предприятием подобного типа на постсоветском пространстве. Новый завод не только закроет потребности внутреннего рынка (а по данным КГК в страну ежегодно заводится белой жести и готовой тары на $35 миллионов), но и позволит зарабатывать на экспорте.


В Миорах планируют выпускать до 240 тысяч тонн белой жести толщиной от 0,1 мм, которая пока является новинкой в постсоветских странах. 80% продукции хотят отправлять на экспорт.

Кроме того, новый завод трудоустроит более 600 человек, в райцентре для них построен жилой квартал. По последним данным объем инвестиций превысил 400 миллионов евро.

Теперь поговорим о том, что не так с вышеупомянутыми цифрами и датами. Согласно планам властей, завод должны были запустить в четвертом квартале 2019-го. Причин задержки несколько. В начале марта строящееся предприятие посетил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Вот его выводы, опубликованные на сайте госконтроля: из-за параллельного проектирования и составления бизнес-плана приходилось вносить корректировки. Инвестор столкнулся с трудностями — масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой, из-за чего на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем планировалось. В результате почти весь грунт под основным корпусом был заменен на песок.

— Инвесторы не учли, что грунты не соответствовали первым проектно-изыскательским работам. Это повлекло удорожание и увеличение сроков выполнения работ, — цитирует председателя КГК пресс-служба ведомства. — Также возник вопрос с финансированием: не исполнялись договоренности с кредитующими банками не только в Беларуси, но и за рубежом.


Кроме того, констатировал Анфимов, повлиял и субъективный фактор — «отношение отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба в стране». В итоге, наслоение всех факторов привело му, что проект пока не реализован.

Как тут не напомнить, что в первых сообщениях о будущем заводе речь шла об инвестициях в размере более 200 миллионов евро. Любопытно, сколько стоила инвестору ошибка с выбором участка под строительство?

История завода белой жести в Миорах — яркий пример того, как в Беларуси осваиваются многомиллионные инвестиции. К сожалению, он далеко не единственный.

Вспомнить хотя бы срыв пуска светлогорского завода беленой целлюлозы из-за сотен километров нестандартного кабеля. Цена вопроса тогда составила около $50 миллионов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пример того, как в Беларуси осваиваются многомиллионные инвестиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошел VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика