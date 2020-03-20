Три пожара за прошедшие выходные произошли в Дзержинском районе

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

14.03.2020 в Дзержинский районный отдел по ЧС поступило сообщение о загорании по адресу: г.Фаниполь, ул. Маяковского. По прибытию подразделений, было установлено, что произошел пожар в заброшенном нежилом доме. Предполагаемая причина: поджог, либо детская шалость с огнем.

15.03.2020 произошло 2 загорания: загорание автомобиля по адресу Б. Новоселки, ул. Садовая – следствием этой чрезвычайной ситуации явилась неосторожность хозяина при ремонте автомобиля, и загорание бани в г. Дзержинске по ул. Негорельская. По прибытии спасателей было установлено, что горит баня, в результате пожара огнем повреждены деревянные балки потолочного перекрытия, деревянный пол и потолок мансардного этажа вблизи дымовой трубы печи, уничтожен диван.

Дзержинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности ¬ это знают даже дети, но не всегда помнят об этом взрослые. Каждый думает о том, что с ним это не случится, но помните- никто не застрахован от чрезвычайной ситуации. Пренебрегая элементарным правилами – Вы, Ваши близкие и родные можете оказаться в беде.

самыми частыми причинами пожаров по-прежнему являются:

- неосторожное обращение с огнем. Каким бы банальным это ни казалось, но игра детей со спичками, непотушенная сигарета и использование легко воспламеняющихся веществ рядом с источником огня – наиболее распространенные причины возникновения возгораний в жилых помещениях;

- несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Здесь отдельно можно выделить неправильное подключение стиральных машин и духовых шкафов – они несут повышенную нагрузку и требуют обязательного заземления. Но хозяева часто пытаются сэкономить, что приводит к трагическим последствиям;

- неправильная эксплуатация печного отопления и нарушение правил пользования газовыми приборами. К печному отоплению можно отнести и столь популярные сейчас камины. Расположив на полу вблизи от защитной решетки мягкий ковер, вы очень рискуете: малейшая искра может стать причиной пожара. Про не выключенную газовую плиту и последствия такой халатности говорится постоянно, однако случаи возгорания по этой причине повторяются с пугающей частотой. В частных домах нередко обустраивают бани и сауны, но несоблюдение техники безопасности при их использовании нередко приводит к возгоранию.

Не подвергайте себя и окружающих опасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 101 или 112.

























