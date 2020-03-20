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З'явілася відэа лабавой атакі "Лады" ў Гродне, у выніку якой пацярпелі дзеці

20.03.2020 12:45 — Разное | Euroradio  
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Источник материала: Euroradio

З'явілася відэа лабавой атакі "Лады" ў Гродне, у выніку якой пацярпелі дзеці
На месцы ДТЗ / ДАІ

У Гродне адбылося лабавое сутыкненне двух легкавых аўтамабіляў. Здарэнне адбылося каля 16-й гадзіны ў чацвер. Як паведамляе ў Telegram прэс-служба МУС, паводле папярэдняй інфармацыі, 51-гадовы кіроўца "Лады" заснуў за рулём, з-за чаго яго аўтамабіль выехаў на паласу сустрэчнага руху. Там адбылося сутыкненне з "Опелем", у якім ехала 49-гадовая жанчына з дзецьмі. Яны атрымалі шматлікія траўмы і былі шпіталізаваныя. Кіроўца "Лады" не пацярпеў.

БЕЛТА дадае, што ў жанчыны закрытыя пераломы, яе 13-гадовы сын атрымаў сур'ёзныя траўмы твару. Нязначныя траўмы атрымала 9-гадовая дачка.

 
 
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На месцы ДТЗ / ДАІ У Гродне адбылося лабавое сутыкненне двух легкавых аўтамабіляў. Здарэнне адбылося каля 16-й гадзіны ў чацвер. Як паведамляе ў Telegram прэс-служба...
 
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Ивьевский край
Единство
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