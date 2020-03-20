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З'явілася відэа лабавой атакі "Лады" ў Гродне, у выніку якой пацярпелі дзеці
Источник материала: Euroradio
На месцы ДТЗ / ДАІ
У Гродне адбылося лабавое сутыкненне двух легкавых аўтамабіляў. Здарэнне адбылося каля 16-й гадзіны ў чацвер. Як
БЕЛТА
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На месцы ДТЗ / ДАІ У Гродне адбылося лабавое сутыкненне двух легкавых аўтамабіляў. Здарэнне адбылося каля 16-й гадзіны ў чацвер. Як паведамляе ў Telegram прэс-служба...
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