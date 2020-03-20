Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Резким отскоком российского рубля открылись торги на БВФБ 20 марта, у доллара опять рекорд. Биткойн +873.81

Курс доллара поднялся лишь на 0,0001 BYN до 2,5415 BYN/USD. Это новый исторический максимум, но до конца торгов белорусский рубль ещё может отыграть такие потери.

Напомним, что вчера торги на бирже завершились обвалом белорусского рубля к доллару, курс которого всего за один день подскочил на 10 копеек, а с начала марта больше чем на 30 копеек.

Курс евро упал на 0,0264 BYN до 2,7376 BYN/EUR и покинул абсолютный максимум, который обновил вчера.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0643 BYN до 3,2449 BYN/100 RUB.

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