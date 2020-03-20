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Курсы валют и криптовалют на сегодня

20.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Резким отскоком российского рубля открылись торги на БВФБ 20 марта, у доллара опять рекорд. Биткойн +873.81

Курс доллара поднялся лишь на 0,0001 BYN до 2,5415 BYN/USD. Это новый исторический максимум, но до конца торгов белорусский рубль ещё может отыграть такие потери.

Напомним, что вчера торги на бирже завершились обвалом белорусского рубля к доллару, курс которого всего за один день подскочил на 10 копеек, а с начала марта больше чем на 30 копеек.

Курс евро упал на 0,0264 BYN до 2,7376 BYN/EUR и покинул абсолютный максимум, который обновил вчера.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0643 BYN до 3,2449 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 6313.72$ (+0873.81);

Bitcоin Cash/ВСС – 229.62$ (+45.14);

Litecoin − 39.89$ (+4.74);

Еthеreum − 139.37$ (+20.13);

ZCаsh − 32.6$ (+3.23);

DigitalCash − 66.9$ (+6.51);

Monero − 41.69$ (+4.06).


 
 
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Резким отскоком российского рубля открылись торги на БВФБ 20 марта, у доллара опять рекорд. Биткойн +873.81
 
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