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В здании правительства Армении в Ереване вспыхнул пожар
Источник материала: СТВ
Новости Армении. В здании правительства Армении в центре Еревана произошёл пожар. Огонь вспыхнул на 4-м этаже, в одном из офисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены четыре пожарные команды, а также опергруппа Национального центра кризисного управления.
Пламя достаточно быстро удалось потушить. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Что привело к ЧП, выясняют специалисты.
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Новости Армении. В здании правительства Армении в центре Еревана произошёл пожар. Огонь вспыхнул на 4-м этаже, в одном из офисов, сообщили в программе Новости «24...
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