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Прямые телефонные линии пройдут в Осиповичском районе

20.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Еженедельно по субботам с 9 до 12 часов можно обратиться к председателям сельисполкомов по номерам телефонов:

Вязьевский — Вериго Иван Васильевич (8 (033) 319-02-33);

Гродзянский — Киринович Галина Владимировна (8 (033) 319-02-34);

Дарагановский — Володько Тамара Юльяновна (8 (033) 319-02-35);

Дричинский — Еромов Николай Егорович (8 (033) 319-02-36);

Елизовский — Жданович Александр Викторович (8 (033) 319-02-31);

Лапичский — Важник Анна Игоревна (и.о.председателя) (8 (033) 319-02-38);

Липенский — Романюк Владимир Иванович (8 (033) 319-02-39);

Протасевичский — Дривицкий Анатолий Эдуардович (8 (033) 319-02-40);

Свислочский — Купреенко Евгения Владимировна (8 (033) 319-02-41);

Татарковский — Ромашко Виктор Викторович (8 (033) 319-02-32);

Ясенский — Шатило Андрей Александрович (8 (033) 319-02-42).

Прямые телефонные линии пройдут в Осиповичском районе

 
 
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Еженедельно по субботам с 9 до 12 часов можно обратиться к председателям сельисполкомов по номерам телефонов: Вязьевский — Вериго Иван Васильевич (8 (033) 319-02-33);...
 
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