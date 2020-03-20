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Прямые телефонные линии пройдут в Осиповичском районе
20.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Еженедельно по субботам с 9 до 12 часов можно обратиться к председателям сельисполкомов по номерам телефонов:
Вязьевский — Вериго Иван Васильевич (8 (033) 319-02-33);
Гродзянский — Киринович Галина Владимировна (8 (033) 319-02-34);
Дарагановский — Володько Тамара Юльяновна (8 (033) 319-02-35);
Дричинский — Еромов Николай Егорович (8 (033) 319-02-36);
Елизовский — Жданович Александр Викторович (8 (033) 319-02-31);
Лапичский — Важник Анна Игоревна (и.о.председателя) (8 (033) 319-02-38);
Липенский — Романюк Владимир Иванович (8 (033) 319-02-39);
Протасевичский — Дривицкий Анатолий Эдуардович (8 (033) 319-02-40);
Свислочский — Купреенко Евгения Владимировна (8 (033) 319-02-41);
Татарковский — Ромашко Виктор Викторович (8 (033) 319-02-32);
Ясенский — Шатило Андрей Александрович (8 (033) 319-02-42).
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Еженедельно по субботам с 9 до 12 часов можно обратиться к председателям сельисполкомов по номерам телефонов: Вязьевский — Вериго Иван Васильевич (8 (033) 319-02-33);...
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