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Восемь новых специальностей откроют в колледжах и лицеях Брестской области

20.03.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В профессионально-технических и средних специальных учреждениях образования Брестской области в этом году начнут набор по восьми новым специальностям, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления общего среднего, специального и профессионального образования главного управления по образованию облисполкома Вера Шаповал.

Восемь новых специальностей откроют в колледжах и лицеях Брестской области

"План приема в учреждениях образования зависит от заявок, которые направляют заказчики кадров. Они заявили о востребованности определенных специалистов. Прежде всего, заказчики - это строительные организации, предприятия машиностроительного профиля, аграрно-промышленного комплекса. По открывающимся в этом году специальностям в республике ведут подготовку, но для Брестской области они новые", - отметила Вера Шаповал.

В учреждениях профессионально-технического образования региона начнут обучение по пяти рабочим квалификациям. В Пинском лицее строителей будут готовить контролеров сварочных работ третьего разряда. Сразу по двум профессиям откроют набор в Барановичском лицее строителей: изолировщик на термоизоляции третьего разряда и монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства. В Белоозерском профессионально-техническом колледже электротехники будут готовить электромонтеров охранно-пожарной сигнализации третьго разряда. Новомышский лицей сельскохозяйственного производства начнет прием по квалификации "изготовитель мясных полуфабрикатов четвертого разряда".

В средних специальных учреждениях области откроют подготовку по трем специальностям. В Брестском колледже связи начнут обучение техников по телекоммуникациям, в Пинском аграрно-техническом колледже им. А.Е.Клещева - техников-строителей дорог и транспортных объектов. Также в Пинске в колледже машиностроения будут готовить техников-механиков для производственной деятельности.

"Мы непрерывно изучаем потребности рынка труда, какие специалисты будут востребованы в перспективе для работы на современном производстве. У нас есть наработки по открытию новых специальностей, например, в IT-сфере. Для подготовки высококвалифицированных кадров также открываем ресурсные центры", - сказала Вера Шаповал.

В Брестской области в учреждениях профессионально-технического образования обучают более чем по 90 рабочим квалификациям, среднего специального - более чем по 35.

 
 
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  В профессионально-технических и средних специальных учреждениях образования Брестской области в этом году начнут набор по восьми новым специальностям,...
 
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Газета Авангард
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