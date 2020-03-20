С 19 марта по 18 апреля в Быховском районе проводится месячник по благоустройству и наведению порядка на земле

Источник материала: Маяк Преднепровья

Весна активно вступила в свои права, и сейчас самое время заняться наведением порядка на земле. Массово, коллективно, дружно!





Все мы хотим гордиться своей малой родиной, видеть ее чистой, ухоженной и современной. Традиционный весенний месячник благоустройства дает всем нам прекрасную возможность на деле доказать свою искреннюю любовь к родному краю, внести посильную лепту в его благоустройство и сделать так, чтобы на наших улицах, дворах и подъездах царили те же чистота и порядок, что и в наших собственных квартирах.

Нынешний год для нас особенный — мы торжественно отметим 75-летие Великой Победы и 650-летний юбилей города Быхова. И, конечно, хочется, чтобы Быховщина принимала гостей во всей своей красе! А для этого все вместе выйдем и проведем уборку улиц и территорий около учреждений, организаций, частных и многоквартирных домов. Особое внимание необходимо уделить уборке и благоустройству памятников и захоронений участников войн, а также привести в порядок территорию на кладбищах, тем самым отдавая дань уважения похороненным там людям и сохраняя историческую память города.

Обращаемся ко всем трудовым коллективам, учащимся, пенсионерам, депутатам, органам территориального общественного самоуправления, общественным объединениям и организациям, политическим партиям, индивидуальным предпринимателям, всем, кто искренне любит наш район, с призывом принять активное личное участие в работе по его благоустройству. Пусть участие каждого из нас в судьбе родного Приднепровского края станет примером общей ответственности за будущее своего населенного пункта и района в целом. Пусть каждый день станет днем добрых дел и, благодаря усилиям всего населения, наш район станет чистым, красивым и уютным.