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Маркевич намерен помочь матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов

20.03.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич намерен помочь многодетной матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов. Женщина обратилась сегодня на прием, который проходит в райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Маркевич намерен помочь матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех детей-инвалидов

Семья строит квартиру в райцентре. Многодетная мать просит предоставить субсидию на погашение основного долга и уплату части процентов за пользование кредитом. Дело в том, что такой сложной ситуации могло и не быть, окажись она расторопнее и более сведущей в законодательстве, а работники заинтересованных служб - внимательнее и добросердечнее. Старшему из ее детей - инвалиду I группы - в августе прошлого года исполнилось 18 лет. Семья перестала считаться многодетной и потеряла льготы. Оказалось, мать-одиночка просто не успела в срок подготовить нужные документы.

Формально ответственные работники исполкома все сделали правильно, а по-человечески - нет, считает Анатолий Маркевич. "В этой ситуации вы должны были подсказать человеку, чтобы вовремя все сделать, даже взять на себя оформление документов. У вас есть люди, специалисты, кто должен этим заниматься. Вместо этого просто порассуждали и сказали: время истекло и теперь платите полностью за квадратные метры", - прокомментировал ситуацию помощник Президента.

"Женщина имеет стойкость характера. Она пришла не в слезах, без гвалта и скандала. Хотя могла на весь исполком высказать свое мнение и, наверное, отчасти была бы права. Она просто просит помощи, потому что оказалась в непростой ситуации. Какие у нее доходы? Она же правильно говорит, что должна будет из детского пособия по инвалидности платить кредит, погашать его. И как жить - одной с тремя детьми-инвалидами?" - задался вопросом Анатолий Маркевич.

По его словам, уже в ближайшие дни будет подготовлено письмо в Министерство архитектуры и строительства. "Не исключаю вариант, что попросим помощи у главы государства в этом вопросе. Чтобы он посмотрел и, возможно, своим распоряжением дал конкретные, четкие указания. Потому что по-людски вас понимаю: насколько вам трудно в этой ситуации", - обратился помощник Президента к заявительнице.

Сегодня Анатолий Маркевич провел в Дрогичинском райисполкоме прямую телефонную линию и прием граждан. Помощник Президента рассмотрел более двух десятков вопросов, некоторые из них взял на личный контроль.

 
 
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  Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич намерен помочь многодетной матери-одиночке из Дрогичина, воспитывающей трех...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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