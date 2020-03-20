В ООН принято три решения в пользу белорусского журналиста. Власть обязана отреагировать

Об этом сообщает Пресс-служба ОО "Белоруская ассоциация журналистов".





Комитет по правам человека ООН принял решение, что права Константина Жуковского на свободное выражение мнения, справедливое судебное разбирательство были нарушены. Были исчерпаны внутренние средства правовой защиты, отсутствует сотрудничества со стороны государства-участника.





Комитет по правам человека ОНН в решении по обращению Константина Жуковского отмечает, что Республика Беларусь обязана предоставить Жуковскому эффективное средство правовой защиты. Для этого требуется предоставить лицам, чьи права, гарантируемые Пактом, были нарушены, полное возмещение.





«Государство-участник, соответственно, обязано принять, в числе прочего, надлежащие меры по возмещению любых понесенных автором сообщения расходов и выплатить ему надлежащую компенсацию.





Государство-участник также обязано предпринять все необходимые шаги для предотвращения повторения подобных нарушений в будущем, в частности путем пересмотра национального законодательства и внесения в него дополнений в целях приведения его в соответствие с обязательствами государства принять меры, которые могли бы обеспечить осуществление прав, признанных в статьях 19 и 21», — говорится в решении КПЧ ООН.









Комитет хотел бы получить от властей Беларуси в течение 180 дней информацию о принятых мерах по осуществлению соображений Комитета. Государству-участнику также предлагается опубликовать настоящие соображения и обеспечить их широкое распространение на официальных языках.





Жалобу в КПЧ ООН Константину Жуковскому помогал подготовить член ОО «БАЖ», юрист Леонид Судаленко.





Гомельский журналист-фрилансер Кастусь Жуковский в 2019 году попросил политического убежища в Великобритании.