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Какие мужчины чаще изменяют? Рассказывает психотерапевт

20.03.2020 17:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: zhiznkakchudo.com.ua

Врач рассказал о мужчинах, наиболее склонных к измене.

По мнению врача-психотерапевта, сексолога Александра Полеева, к адюльтерам больше склонны мужчины, которые зациклены на своей внешности. Специалист уверен, что между стремлением хорошо выглядеть и склонностью изменять своему партнеру есть связь, пишет РИА Новости.

Иными словами, чем чаще мужчина посещает салоны красоты, тем выше вероятность, что у него есть любовница. Такую же связь Полеев, ссылаясь на статистику,  видит в частом посещении магазинов одежды и склонностью к измене.

Впрочем, врач оговорился, что к этому вопросу стоит подходить деликатно. Все же есть вероятность существования мужчин, которые стремятся следить за собой, чтобы понравится своей возлюбленной. Единственной.

 
 
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Врач рассказал о мужчинах, наиболее склонных к измене.
 
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