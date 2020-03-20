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Какие мужчины чаще изменяют? Рассказывает психотерапевт
20.03.2020 17:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zhiznkakchudo.com.ua
Врач рассказал о мужчинах, наиболее склонных к измене.
По мнению врача-психотерапевта, сексолога Александра Полеева, к адюльтерам больше склонны мужчины, которые зациклены на своей внешности. Специалист уверен, что между стремлением хорошо выглядеть и склонностью изменять своему партнеру есть связь, пишет
Иными словами, чем чаще мужчина посещает салоны красоты, тем выше вероятность, что у него есть любовница. Такую же связь Полеев, ссылаясь на статистику, видит в частом посещении магазинов одежды и склонностью к измене.
Впрочем, врач оговорился, что к этому вопросу стоит подходить деликатно. Все же есть вероятность существования мужчин, которые стремятся следить за собой, чтобы понравится своей возлюбленной. Единственной.
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Врач рассказал о мужчинах, наиболее склонных к измене.
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