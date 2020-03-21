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Блогер о том, как сексуальная неудовлетворенность влияет на любовь в паре

21.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Секс-блогер Маша Дарманская, чей аккаунт в инстаграме регулярно попадает в подборки Wonderzine, Cosmopolitan, Tjournal и Lady.mail.ru о лучших блогерах, пишущих о сексе в русскоязычном интернете, опубликовала откровенный пост о сексуальном неудовлетворении в паре и попробовала объяснить, почему умирает любовь.


Фото носит иллюстративный характер / Maru Lombardo, unsplash.com

— Счастливые сексуальные отношения определяют не половые органы в «правильном» размере, не владение особыми техниками, не четкая частота «актов», не бурность оргазмов, не одинаковые фантазии и уровень раскрепощённости. А желание понимать и уважать внутренний мир партнера.

Если в паре нет взаимопонимания, совместная жизнь — поле боя. Шумные скандалы или молчаливые бойкоты — неважно. Главное, что ты ощущаешь себя в зоне военных действий, а не в уютном коконе близости.

К несчастливым отношениям пары приходят по одной и той же траектории, а сексуальное неудовлетворение часто становится ключевой болевой точкой на этом пути.


Ступень 1. Трудности перевода⠀

В любой паре есть слова или действия, которые используются для запроса друг у друга поддержки или взаимопонимания. Это те самые «языки любви», описанные Гэри Чапменом в одноимённой книге. В гармоничных отношениях партнёры слышат и реагируют на большинство запросов своего любовника так, что это укрепляет отношения.

Пример: Он (только что пришел с работы и завалился на диван): Привет.
Она (в новом платье, соскучилась и игрива): Не заметил никаких перемен?
Он: Принеси мне, пожалуйста, стакан воды. Ну и з*ся же я сегодня!

Пока ничто не предвещает беды, однако уже заложен сеттинг для потенциального конфликта. Один устал и хочет заботы в форме стакана воды, другая возбуждена и ищет подтверждения своей привлекательности через действия/комплименты партнера. Сейчас у обоих есть выбор: услышать чужой сигнал и ответить на него или проигнорировать.

Она может вспылить: «Ты любишь свою работу больше, чем меня!».
Или он: «Я работаю в поте лица, чтобы мы жили лучше, могу я получить хоть немного тепла, когда прихожу домой?».

Если один раз не обратить внимания на значительный запрос, это норм. Но если ситуация повторяется снова и снова, это опасно для отношений. Со временем один или оба начинают сомневаться: «А действительно ли я на первом месте? Может быть, мой партнер эгоист? Стоит ли продолжать доверять ему?».


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Ступень 2. Скрытые конфликты

Допустим, описанная выше ситуация пошла по худшему сценарию и оба разразились негативными эмоциями.

В пылу ссоры оба говорят слова или совершают действия, которые глубоко задевают партнера.

Она может сказать, что-то в духе: «Я уже не помню последний раз, когда ты меня нормально удовлетворил. Мне нужен настоящий мужик, а не слабак!».

А он просто молча берет пальто, ключи от машины и уходит из дома, не сказав ни слова.

На следующий день пара мирится, но оба не делают выводов, а лишь затаивают обиду и невысказанный негатив при неспособности заметить бревно в собственном глазу.

Если такие эпизоды не случайность, а рутинное явление — доверие очень быстро покидает отношения.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Ступень 3. Презумпция виновности

С накоплением умалчиваемых тем и неразрешенных конфликтов люди в паре больше не считают себя друзьями, все чаще задумываются о том, что отношения исчерпаны, и большую часть времени смотрят друг на друга с подозрением.

Вернемся к паре в примере и представим, что однажды он задумал сделать сюрприз и купил костюм медсестры в «Костюме для взрослых». Получив подарок, она думает: «Этот козлина еще хочет, чтобы я нянчилась с ним еще и в постели!». Он, видя ее кислое лицо, делает вывод: «Ей ничто не угодит! Не женщина, а бревно! Как я могу на этом жениться?!».

Счастливые пары воспринимают действия друг друга в позитивном ключе. Иными словами, это вера в то, что мой партнер всегда хочет лучшего, а не думает только о себе.

Испорченные отношения могут быстро закончиться разводом или медленно умирать много лет, отравляя жизнь шумными ссорами и гнетущей тишиной, при этом не только самим любовникам, но и их детям.

Несчастливые браки слишком часто передаются из поколение в поколение, становясь родовым проклятьем. Поэтому нет лучшего момента для изменений, чем ПРЯМО СЕЙЧАС, особенно если у вас растет ребенок.

 
 
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Мария Дарманская о том, как портятся отношения в паре
 
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