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Динару Алимбекову довели до слёз?

21.03.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась мнением о критике в свой адрес.



В этом сезоне я столкнулась с таким количеством критики, что, наверное, ни один спортсмен нашей сборной столько [пауза. Сдерживает слезы]. Ой, блин...

Тяжело так?
[Кивает головой]

[После паузы] Давайте не будем об этом

Как это переживать? Ведь это непросто. Нужна сила воли.
Впервые с таким столкнулась. Может, и из-за этого мне было сложно. Сначала тебя хвалят, а потом резко высказывают претензии и ожидания. На следующей тренировке ты забываешь об этом и настраиваешься на дальнейшую работу. У меня так было. Думала, будет новая гонка, пробегу нормально, и они успокоятся. Но нет. Гонка не приходила. Не хочу что-то доказывать болельщикам. Сначала нужно доказать самой себе, что все возможно, что я не зря тренируюсь. А болельщики оценят, — cказала спортсменка в эфире телеканала "Беларусь 5" в программе "Спорт-кадр".
 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась мнением о критике в свой адрес.
 
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