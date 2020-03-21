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Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам

21.03.2020 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Всем знакомо понятие скуки. Особенно легко это чувство возникает, когда вокруг одно и тоже и совсем нечем заняться. Чтобы решить эту проблему, достаточно взглянуть на своё окружение под другим углом. 

Пакистанская художница Сара Шакил нашла выход из серого и скучного мира – она стала украшать предметы, людей и животных бриллиантами, радугой или космическими пейзажами. 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам
Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам
Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам
Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам
Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам
Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам
Фото: instagram.com/sarashakeel 

Всё становится совсем другим. Художница добавляет блеск домашней жизни и питомцам
Фото: instagram.com/sarashakeel 

Кстати, ранее мы рассказывали о дизайнере, который придаёт реализм людям, изображённым на картинах и бюстах.

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Люди в материале: Сара Шакил, Sara Shakeel

 
 
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Всем знакомо понятие скуки. Особенно легко это чувство возникает, когда вокруг одно и тоже и совсем нечем заняться. Чтобы решить эту проблему, достаточно взглянуть...
 
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