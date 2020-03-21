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Берегите свой велосипед!

21.03.2020 10:52 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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С каждым годом все большую популярность среди жителей района приобретает передвижения на велосипедах и транспортных средствах, приравненных к ним.

Как свидетельствует статистика, часто предметом хищений становятся именно «двухколесные друзья». Основной причиной таких противоправных деяний становится беспечность самих владельцев велосипедов, а также не принятие должных мер по обеспечению сохранности, принадлежащего им имущества.

Так, за 2019 год в Каменецком РОВД зарегистрировано 13 преступлений предметом хищения, которых явился именно велосипед, пять из которых раскрыты. За истекший период 2020 года данных преступлений зарегистрировано 2, лица совершившие хищение не установлены. Все велосипеды находились в общественных местах и были не пристегнуты.

Следует придерживаться определенных правил, которые сведут к минимуму возможность потерять «двухколесного друга»:

— при покупке велосипеда сделайте его фотографию, запишите точное название фирмы-изготовителя, модели изделия, заводской номер рамы. Разместите на велосипеде наклейку, гравировку, мелкие элементы и детали, по которым сможете идентифицировать именно свой велосипед;

— в общественном месте не оставляйте велосипед без присмотра, даже, если необходимо отлучиться на незначительный промежуток времени. Постарайтесь пристегнуть его специальным запирающим устройством (желательно, если это будет цепь или трос с утолщённым металлическим стержнем); в поле зрения уличных систем видеонаблюдения;

— не оставляйте велосипед на ночь (в том числе не пристёгнутым) на лестничных площадках и подъездах многоквартирных жилых домов, около подъездов и частных домов. Забирайте велосипед в квартиру (можно расположить его на балконе), в дом либо воспользуйтесь запираемым подвальным помещением.

Выполнение этих простых правил позволит более надежно обеспечить сохранность имущества и предотвратить совершение противоправных действий.

Павел ЯКУШ,

старший инспектор по разрешительной работе ООПП Каменецкого РОВД.

Берегите свой велосипед!

Author: Редактор сайта

Берегите свой велосипед!

Редактор сайта

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С каждым годом все большую популярность среди жителей района приобретает передвижения на велосипедах и транспортных Сообщение Берегите свой велосипед! появились...
 
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