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Председателем Морозовичского сельского исполнительного комитета назначена Алла Леонидовна БРАТИКОВА

21.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Председателем Морозовичского сельского исполнительного комитета назначена Алла Леонидовна БРАТИКОВА

В 2011 году окончила Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова. Трудовой путь начала в 1989-м с должности воспитателя детского сада колхоза «Новая Жизнь» Буда-Кошелевского района. До 2010-го работала воспитателем в учреждениях образования района. С 2010 по 2012 год была заведующим ГУО «Пенчинский детский сад». С 2012 до февраля текущего года занимала должность управляющего делами Морозовичского сельского исполнительного комитета. Депутат Морозовичского сельского Совета депутатов.

18 февраля 2020 года назначена председателем Морозовичского сельского исполнительного комитета.

 
 
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В 2011 году окончила Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова. Трудовой путь начала в 1989-м с должности воспитателя детского сада...
 
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