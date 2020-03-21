Председателем Морозовичского сельского исполнительного комитета назначена Алла Леонидовна БРАТИКОВА

Источник материала: Газета Авангард





В 2011 году окончила Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова. Трудовой путь начала в 1989-м с должности воспитателя детского сада колхоза «Новая Жизнь» Буда-Кошелевского района. До 2010-го работала воспитателем в учреждениях образования района. С 2010 по 2012 год была заведующим ГУО «Пенчинский детский сад». С 2012 до февраля текущего года занимала должность управляющего делами Морозовичского сельского исполнительного комитета. Депутат Морозовичского сельского Совета депутатов.

18 февраля 2020 года назначена председателем Морозовичского сельского исполнительного комитета.