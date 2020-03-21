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Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников

21.03.2020 12:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Свадьбы – очень радостно событие в жизни большинства влюблённых пар. Это тот самый момент, после которого два отдельных человека становятся семьёй. А ещё, это мероприятие, где происходят разные забавные события. 

Однако в этот раз мы заинтересовались не самими церемониями бракосочетания, а свадебными фотографиями двух влюблённых. Ведь эти снимки предоставлены детьми и внуками людей, когда-то запечатлевших на память тот счастливый день. 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: reddit.com/user/superbusymom 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: vk.com/id148395869 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: reddit.com/user/bigoldigs 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: vk.com/rusalkaruslan 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: reddit.com/user/alan13446 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: vk.com/annraven 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: reddit.com/user/Deulino 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: vk.com/annraven 

Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Фото: reddit.com/user/lumpy-jpg 

Несколько месяцев назад мы собрали коллекцию фотографий молодых и удивительно красивых женщин.

Их снимками поделились внуки и внучки – здесь подробнее

Люди в материале: нет

 
 
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Свадьбы – очень радостно событие в жизни большинства влюблённых пар. Это тот самый момент, после которого два отдельных человека становятся семьёй. А ещё, это...
 
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