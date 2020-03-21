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Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников
Источник материала: СТВ
Свадьбы – очень радостно событие в жизни большинства влюблённых пар. Это тот самый момент, после которого два отдельных человека становятся семьёй. А ещё, это мероприятие, где происходят разные забавные события.
Однако в этот раз мы заинтересовались не самими церемониями бракосочетания, а свадебными фотографиями двух влюблённых. Ведь эти снимки предоставлены детьми и внуками людей, когда-то запечатлевших на память тот счастливый день.
Несколько месяцев назад мы собрали коллекцию фотографий молодых и удивительно красивых женщин.
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Свадьбы – очень радостно событие в жизни большинства влюблённых пар. Это тот самый момент, после которого два отдельных человека становятся семьёй. А ещё, это...
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