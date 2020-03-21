Свадьбы в чёрно-белых тонах. Пользователи соцсетей показали старые фотографии своих родственников

Источник материала: СТВ

Свадьбы – очень радостно событие в жизни большинства влюблённых пар. Это тот самый момент, после которого два отдельных человека становятся семьёй. А ещё, это мероприятие, где происходят разные забавные события.

Однако в этот раз мы заинтересовались не самими церемониями бракосочетания, а свадебными фотографиями двух влюблённых. Ведь эти снимки предоставлены детьми и внуками людей, когда-то запечатлевших на память тот счастливый день.



Фото: reddit.com/user/superbusymom



Фото: vk.com/id148395869



Фото: reddit.com/user/bigoldigs



Фото: vk.com/rusalkaruslan



Фото: reddit.com/user/alan13446



Фото: vk.com/annraven



Фото: reddit.com/user/Deulino



Фото: vk.com/annraven



Фото: reddit.com/user/lumpy-jpg

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