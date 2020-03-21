Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.





«Назначен специальный рейс «4 столицы». На нем отправим из Киева граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а затем вернем домой украинцев, находящихся в этих странах. Поезд отправится 21 марта из Киева в 12:55, прибудет в Минск 22 марта в 00:05, в Вильнюс - 22 марта в 3:48 и в Ригу - 22 марта в 8:29. В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки для посадки пассажиров в Шауляе 22 марта в 21:58, Вильнюсе - 23 марта в 00:30. В Киев поезд прибудет 23 марта в 16:42», - сообщил Криклий.







