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Из Киева отправится поезд "4 столицы", который привезет белорусов и заберет украинцев

21.03.2020 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня из Киева отправится поезд «4 столицы», маршрут которого пройдет через Минск, Вильнюс и Ригу, на нем домой из Беларуси, Литвы и Латвии смогут вернуться украинцы. Обратно в Киев поезд прибудет 23 марта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

«Назначен специальный рейс «4 столицы». На нем отправим из Киева граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а затем вернем домой украинцев, находящихся в этих странах. Поезд отправится 21 марта из Киева в 12:55, прибудет в Минск 22 марта в 00:05, в Вильнюс - 22 марта в 3:48 и в Ригу - 22 марта в 8:29. В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки для посадки пассажиров в Шауляе 22 марта в 21:58, Вильнюсе - 23 марта в 00:30. В Киев поезд прибудет 23 марта в 16:42», - сообщил Криклий.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня из Киева отправится поезд «4 столицы», маршрут которого пройдет через Минск, Вильнюс и Ригу, на нем домой из Беларуси, Литвы и Латвии смогут вернуться...
 
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