Вице-председателя Сената Польши мобилизовали и отправили работать в районную больницу

Заместитель председателя Сената Польши от правящей консервативно-католической партии «Право и справедливость» Станислав Корчевский направлен на работу в уездную (районную) больницу в городе Нове-Място-над-Пилицон (Nowe Miasto nad Pilicą), который расположен в 80 км к югу от Варшавы. Станислав Корчевский является хирургом, в предыдущем созыве парламента был председателем Сената. На работу в больницу Карчевский направлен по приказу Мазовецкого воеводы (административный центр город Варшава).





Сенатор призвал своих коллег-врачей отложить все свои дела и приступить к борьбе с эпидемией.





- Врачей не хватает, все, кто может работать, должен работать. Это очень важно, чтобы все медики включились в борьбу с эпидемией. А нас остается на поле боя все меньше и меньше.





Вчера власти Польши официально объявили на территории всего государства эпидемию. В связи с этим воеводы могут объявить так называемую гражданскую мобилизацию и по приказу направить представителей некоторых профессиональных групп, например, медиков, на борьбу с эпидемией.



