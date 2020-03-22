Колье из лент и бусин под наряд

— бусины;
— лента длиной 80-100 см;
— леска или крепкая нитка;
— иголка.
Инструкции:
1. Сделать из ленты небольшую петлю (оставив с одного края на завязочки сантиметров 20) и проколоть её иголкой с леской.
2. Добавить бусину.
3.Сделать еще одну петлю. Продолжать эту последовательность действий до тех пор, пока длина браслета не покажется достаточной.
4. Закрепить леску. Для этого надо продеть иголку с леской назад, под петлю ленты, и завязать несколько узелков.
5. На ленте, как можно ближе к бусинам, завязать узел.
6. Также закрепить леску с другого конца, предварительно туго её затянув.