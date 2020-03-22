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Колье из лент и бусин под наряд

22.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Колье из лент и бусин под наряд

Потребуется:

— бусины;

— лента длиной 80-100 см;

— леска или крепкая нитка;

— иголка.

Инструкции:

1. Сделать из ленты небольшую петлю (оставив с одного края на завязочки сантиметров 20) и проколоть её иголкой с леской.

2. Добавить бусину.

3.Сделать еще одну петлю. Продолжать эту последовательность действий до тех пор, пока длина браслета не покажется достаточной.

4. Закрепить леску. Для этого надо продеть иголку с леской назад, под петлю ленты, и завязать несколько узелков.

5. На ленте, как можно ближе к бусинам, завязать узел.

6. Также закрепить леску с другого конца, предварительно туго её затянув.

 

Колье из лент и бусин под наряд
 

Колье из лент и бусин под наряд

 

Колье из лент и бусин под наряд

 

Колье из лент и бусин под наряд

 

Колье из лент и бусин под наряд

 

Колье из лент и бусин под наряд

 

Колье из лент и бусин под наряд

 
 
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Потребуется: — бусины; — лента длиной 80-100 см; — леска или крепкая нитка; — иголка. Инструкции: 1. Сделать из ленты
 
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