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В Гродно проведут электронную ярмарку вакансий для выпускников в режиме онлайн

22.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Электронная ярмарка вакансий для выпускников «Найдем работу вместе!» пройдет 25-26 марта

Как рассказали организаторы – управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома – они рассчитывают, что ярмарка вакансий окажет содействие в трудоустройстве граждан, в том числе и выпускников, путем онлайн-общения нанимателей и соискателей.

В Гродно проведут электронную ярмарку вакансий для выпускников в режиме онлайн

Она пройдет с 9.00 часов 25 марта до 24.00 часов 26 марта на сайте e-vacancy.by. Онлайн-общение с нанимателями – 25-26 марта с 10.00 до 12.00.

Для участия в электронной ярмарке вакансий приглашены гродненские организации. Среди них комбинаты школьного питания Ленинского и Октябрьского районов, Гродненская региональная таможня, Гродненский филиал РУП «Белпочта», Гродненский филиал РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», ОАО «БелТАПАЗ», «Гродненский механический завод», «Гродноторгмаш», «Институт «Гродногипрострой», «Радиоволна», УЖРЭП Ленинского района г. Гродно, УЖРЭП Октябрьского района г. Гродно, УП «Цветлит» ОО «БелОГ», ОАО «Гродненский стеклозавод», Филиал «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго».

В Гродно проведут электронную ярмарку вакансий для выпускников в режиме онлайн

Организации представят вакантные рабочие места для трудоустройства специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием.

У соискателей появится возможность ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по вопросу трудоустройства, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий является новой, прогрессивной формой информационной работы службы занятости, способствует сокращению периода поиска работы для соискателей, подбора кадров для нанимателей и проводится на безвозмездной основе.

 

#ярмарка вакансий #новости Гродно
Служба информации «ГП»
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Электронная ярмарка вакансий для выпускников «Найдем работу вместе!» пройдет 25-26 марта Как рассказали организаторы – управление по труду, занятости и социальной...
 
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